Понедельник, 5 Апреля 2021 15:39

АрмИнфо. В последнее время в Армении участились случаи мошенничества в отношении держателей банковских карт и попытки обмана пользователей через мессенджеры и социальные сети. В частности, как говорится в официальном сообщении компании Viber, только с начала года в Армении было заблокировано более 1.2 тыс. аккаунтов данного мессенджера с признаками мошенничества, на которые пожаловались пользователи.

Сообщается, что чаще всего мошенники звонят или пишут пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками, при этом в качестве фотографии такого аккаунта используется логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию организации. В процессе общения злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт.

В случае получения подозрительных звонков или сообщений от сотрудников банка или представителей любых других организаций, где пытаются получить конфиденциальную информацию, Viber рекомендует прекратить разговор и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или на обратной стороне банковской карты.