Понедельник, 5 Апреля 2021 15:38

АрмИнфо.Румыния , по положению на 5 апреля, включила Армению в список стран с высокими эпидемиологическими рисками

Как сообщает посольство Армении в Румынии, как известно, румынское управление общественного здоровья обновляет список стран (желтый список) на двухнедельный период, откуда прибывающие лица обязаны пройти карантин или самоизолироваться на 14 дней.

Отметим, что за минувшие сутки в Армении зарегистрировано 479 новых случаев коронавируса. С момента вспышки пандемии в Армении выявили 197 113 случаев заражения. Количество летальных исходов достигло 3614 пациента (22 за последние сутки). Еще 2 граждан с коронавирусом скончались, по формулировке властей, <из-за иных болезней>. Общее число таких случаев 923. Таким образом, общее число смертей достигло 4537.