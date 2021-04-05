Понедельник, 5 Апреля 2021 15:36

АрмИнфо.Только после того, как Турция пересмотрит свое отношение к РА, Армения сможет задуматься над установлением отношений с ней. Об этом заявила глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц 5 апреля в ходе брифинга журналистам.

По словам Макунц, каждый госслужащий должен заботиться над усилением мощи своего государства. Вместе с тем, к этому надо стремиться только с сохранением национальной идентичности и исторической памяти. "Миссия каждого госчиновника состоит в обязательстве гармоничного сопоставления этих подходов", - отметила она.

Глава фракции подчеркивает, необходимо зафиксировать, что никто в партии власти не говорил об установлении дружественных отношений с Турцией и Азербайджаном. "Сама Турция, до последнего времени, явно демонстрировала свое не дружественное и даже, если хотите, враждебное отношение к Армении и армянскому народу. Вместе с тем, если Турция даже маленькими шажками пересмотрит свое отношение к Армении, это послужит основанием для установления отношений с ней", - отметила Макунц