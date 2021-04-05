Понедельник, 5 Апреля 2021 15:36

АрмИнфо. Министр иностранных дел Ара Айвазян и депутат Европарламента от Франции Франсуа-Ксавье Беллами, в ходе встречи в Ереване 5 апреля, выразили удовлетворение привилегированным характером армяно-французских отношений, переплетенных многовековыми традициями и общими ценностями.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники подчеркнули важность дальнейшего развитие эффективного взаимодействия на парламентской площадке как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе после азербайджано-турецкой войны против Арцаха.