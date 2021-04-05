Понедельник, 5 Апреля 2021 13:20

АрмИнфо.В Ереване состоится выставка- продажа вин "Кенац" (Тост), вся выручка, от которой будет направлена в Фонд страхования военнослужащих.

Согласно сообщению Фонда, поступившему в АрмИнфо, выставка пройдет 8 апреля с 16:00 до 20:00 в гостинице Конгресс.

Приобретая вино на выставке, покупатель внесет свой вклад в Фонд страхования военнослужащих и приобретет его по цене ниже рыночной.

Организаторы назвали мероприятие "Кенац", поскольку оно произошло от древнеармянского слова "жизнь". "Этим символическим словом мы хотим отдать дань уважения всем нашим героям, отмечая, что мы должны возродить, любить нашу Родину во имя светлой памяти павших героев", - отмечается в сообщении.

В 17:00 состоится дегустация избранных вин, которую проведет опытный сомелье Влад Хачатрян.

С 17:00 художница Гоар Саркисян проведет мастер-классы по рисованию вином.

В 18:30 состоится аукцион уникальных вин, который проведет директор фонда Варужан Аветикян.

В 19:00 одна из винных компаний проведет презентацию и дегустацию ряда вин.

Вход на благотворительную выставку-продажу вин "Кенац" свободный. Участие в дегустационных мастер-классах - платное, выручка от которых также будет направлена в Фонд страхования военнослужащих.