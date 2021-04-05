Понедельник, 5 Апреля 2021 12:49

АрмИнфо. Заявление экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна по сути является констатацией роли России в карабахском урегулировании не только как посредника, но и как его стороны. Стороны, имеющей и преследующей во всем этом собственные интересы. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

Ранее Тер-Петросян в своей статье в очередной раз подчеркнул, что "ключ разрешения карабахского вопроса находится в руках России". По оценкам экс-президента, одной из главных причин армянской трагедии в вопросе Арцаха является отсутствие осознания этой данности со стороны двух прежних и действующей власти. Подтверждением чего являются надежды действующей власти на разрешение арцахской проблемы Минской группой ОБСЕ. Согласно Тер-Петросяну, данная тенденция чревата для Армении новыми разочарованиями, если не новыми тяжелыми потерями.

"Думаю, что на этом фоне особую важность имела недавняя встреча и обсуждения данной проблемы пятью президентами Армении и Арцаха. Не секрет, что первый президент всегда выделялся своим сверхпрагматизмом и отсутствием стремления к популизму во многих случаях и ситуациях. Думаю, что последней статьей он пытается удержать внутриполитических игроков в Армении от несогласованных с Москвой внешнеполитических игр с теми или иными внешними силами", - подчеркнул он.

В этом свете, политтехнолог отметил наличие на политическом поле Армении точки зрения, согласно которой интересы России и интересы Запада в вопросе Арцахе не совпадают. Согласно Акопяну, и во власти, и в оппозиции рассматривают возможность переигрывания текущей ситуации вокруг Арцаха, увязывая эту возможность с глобальным противостоянием Запад - Россия.

Согласно Акопяну, также понятно, что по итогам последней арцахской войны Запад в лице США и Франции оказался вне рамок Минского процесса. И сегодня пытается вернуться за стол переговоров по урегулированию, ставя под сомнение итоги войны. Меж тем, власти Армении, в частности МИД, пытаются разместиться в противостоянии между Россией и Западом, построив на этом собственную контригру.