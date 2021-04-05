Понедельник, 5 Апреля 2021 11:25

АрмИнфо. С 5 по 9 апреля по всей территории Армении температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов из-за проникновения тропической теплой воздушной массы с Аравийского полуострова. Об этом говорится в официальном сообщении МЧС Армении.

В частности, в долинах Сюника уже днем 9-го апреля температура воздуха достигнет + 28: + 32, в Араратской долине и городе Ереван - +27: + 29 градусов. С 5 по 9 апреля ожидается погода без осадков, как в областях страны, так и в столице. Ветер юго-восточный, с порывами до 2-5 м/с.