Понедельник, 5 Апреля 2021 11:25

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении ровели 3 581 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 479 граждан (13,4%), выздоровело - 880 человек, скончалось - 22.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получают 15 851 пациент.

С момента вспышки пандемии в Армении выявили 197 113 случаев заражения, что составляет 22,5% из общего числа сдавших тест. При этом выздоровело 176 889 человек (89,7%), количество летальных исходов достигло 3581 (1,8%).