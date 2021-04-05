Понедельник, 5 Апреля 2021 11:24

АрмИнфо. Мирное сосуществование с Турцией невозможно. Такого мнения придерживается депутат от парламентской фракции "Процветающая Армения", вице-спикер Национального собрания РА Ваге Энфиаджян.

При этом вице-спикер привел восемь аргументов сказанных слов. В частности, по его словам, Турция разговаривает с Арменией на языке предусловий, требуя отказа от Арцаха и признания Геноцида армян в Османской империи.

"Турция закрыла границу с Арменией в 1993 году, нарушив право государств, не имеющих выхода к морю, о чем я неоднократно заявлял на заседаниях Черноморского экономического сотрудничества. Турция предоставила открытое военное содействие Азербайджану, применив новейшее вооружение. Турция наняла специальные подразделения, террористов для участия в арцахской войне. Турция подготовила и руководила военной агрессией Азербайджана против нас. Вопрос лишения Армении армии обсуждался с Азербайджаном в парламенте Турции несколько месяцев назад. Турция борется с международным давлением на Азербайджан в связи с армянскими военнопленными. Турция посягает на суверенные территории Армении, воспринимая их как важные транзитные территории", - отметил вице-спикер.

В заключение Энфиаджян задался вопросом, действительно ли Турция не воспринимает Армению в качестве врага?

Отметим, что последние недели представителей властей на разном уровне начали лоббировать необходимость налаживания дружеских отношений с Турцией. Об этом говорил и премьер-министр РА Никол Пашинян, и секретарь Совбеза Армен Григорян, и вице-спикер от "Моего шаг" Лена Назарян, и ряд других государственных чинов. Заметим, что пока подобные высказывания вызывают бурную негативную реакцию среди широких общественных слоев.