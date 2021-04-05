Понедельник, 5 Апреля 2021 10:10

АрмИнфо.Папа Римский Франциск Первый в ходе пасхального обращения, высказался об армянских военнопленных.

"Пусть он (Господь) позволит плененным в ходе конфликтов, особенно в восточной Украине и Нагорном Карабахе, в целости и сохранности вернуться к своим семьям, пусть он вдохновит мировых лидеров сдержать гонку вооружений", - говорится в обращении Франциска, который приводит посольство Армении в Ватикане.

При этом в армянской дипломатической миссии заметили, что это уже пятый случай с прошлого года, когда Папа Римский затрагивает тему войны в Арцахе. Отметим, что Азербайджан в нарушении пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября продолжает удерживать в плену несколько сот армянских военнопленных и гражданских лиц.