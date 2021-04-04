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 Воскресенье, 4 Апреля 2021 17:20
Марианна Мкртчян

Граждане Болгарии реализуют свое избирательное право на избирательном участке, открытом в болгарском посольстве в Ереване  

Граждане Болгарии реализуют свое избирательное право на избирательном участке, открытом в болгарском посольстве в Ереване  

АрмИнфо. Граждане Болгарии реализуют свое избирательное право на избирательном участке, открытом в болгарском посольстве в Ереване.

Как рассказала в беседе с корреспондентом АрмИнфо председатель избирательной комиссии Анна Якимова, участок открылся в 07.00 по ереванскому времени, как и положено по болгарскому законодательству и закроется в 20.00.

«По нашим спискам около 25 граждан должны принять участие в сегодняшних парламентских выборах. По положению на 14.30  уже порядка 85% граждан Болгарии реализовали свое избирательное право. Процесс протест протекает без форс-мажоров в естественном русле», - сказала Якимова.

Отметим, что сегодня в Болгарии проходят парламентские выборы, в которых принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Избирательной кампании предшествовали массовые акции протеста против коррупции и с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром и лидером партии Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисовым.

Впервые голосование проводится с одновременным использованием специализированных машин и традиционных бюллетеней. Глава правительства Болгарии заявил, что нынешние выборы стали самыми дорогими в истории страны.

Под данным соцопросов, правящая партия может получить около 28% голосов, оппозиционная Болгарская социалистическая партия — около 20%. Для формирования нового правительства будет необходима коалиция, вероятно, из представителей трех партий. Эксперты отмечают, что пока неизвестно, какие конкретно политические силы смогут составить стабильное парламентское большинство. Лидеры двух основных партий категорично заявили об отказе от подобного сотрудничества.


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