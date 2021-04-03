Суббота, 3 Апреля 2021 15:28

АрмИнфо.Россия привыкла к тому, что некоторые политические круги в отдельных странах выступают с различными обвинениями, сказал 3 апреля журналистам посол РФ в Армении Сергей Копыркин, комментируя вопрос о завуалированных обвинениях в адрес России в вопросе применения "Искандеров" в Карабахе.

"Вы знаете, обвинения могут быть разные. Мы привыкли к тому, что различные политические круги, разные деятели высказывают те или иные предположения, те или иные обвинения, но я думаю, что есть официальная позиция, которая достаточно четкая и на которую надо ориентироваться", - заявил посол.

Напомним, что Азербайджан, ранее заявляющий, что комплексы не были применены, в коне марта стал утверждать обратное. Так, азербайджанские СМИ со ссылкой на представителя Агентства по разминированию (ANAMA) сообщают, что под Шуши были найдены обломки ракет, ориентировочно принадлежащие комплексам "Искандер".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, был ли доклад Минобороны главе государства о том, что азербайджанские военные якобы обнаружили обломки ракет "Искандер" в Нагорном Карабахе. При этом Песков напомнил, что ракеты "Искандер" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. "Это [отсутствие применения] было подтверждено", - сказал он. Он добавил, что Кремль "не располагает информацией" откуда взялись обломки, якобы обнаруженные азербайджанской стороной.