Суббота, 3 Апреля 2021 15:17

АрмИнфо. 3 апреля в Москве, в рамках состоявшегося накануне заседания Совета министров иностранных дел СНГ, глава МИД Армении Ара Айвазян встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Согласно информации внешнеполитического ведомства РА, главы МИД обменялись мнениями по вопросам сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. В этом контексте собеседники подчеркнули важность развития армяно-таджикского политического диалога, в частности, путем активизации контактов на высоком уровне и проведения периодических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Стороны назвали взаимовыгодными направлениями сотрудничества взаимодействие в сфере энергетики, медицины, науки и информационных технологий, туризма, торговли и экономики, а также в культурно-гуманитарной области.

Главы МИД коснулись также ряда вопросов региональной и международной безопасности и мира, а также реализации приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ и подготовительных работ предстоящих мероприятий в рамках организации.

В завершении встречи Айвазян и Мухриддин подписали двухлетнюю программу консультаций между внешнеполитическими ведомствами.