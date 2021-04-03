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АрмИнфо. 3 апреля в Москве, в рамках состоявшегося накануне заседания Совета министров иностранных дел СНГ, глава МИД Армении Ара Айвазян встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
Согласно информации внешнеполитического ведомства РА, главы МИД обменялись мнениями по вопросам сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. В этом контексте собеседники подчеркнули важность развития армяно-таджикского политического диалога, в частности, путем активизации контактов на высоком уровне и проведения периодических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.
Стороны назвали взаимовыгодными направлениями сотрудничества взаимодействие в сфере энергетики, медицины, науки и информационных технологий, туризма, торговли и экономики, а также в культурно-гуманитарной области.
Главы МИД коснулись также ряда вопросов региональной и международной безопасности и мира, а также реализации приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ и подготовительных работ предстоящих мероприятий в рамках организации.
В завершении встречи Айвазян и Мухриддин подписали двухлетнюю программу консультаций между внешнеполитическими ведомствами.
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|Главы МИД Армении и Туркменистана отметили важность укрепления межгосударственных отношений
|Лавров и Айвазян уделили особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей в регионе
|Состоялся телефонный разговор начальников Генштабов ВС РФ и РА
|Лавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении
|Парламентские выборы в Армении пройдут исключительно по пропорциональной системе
|Более 200 млрд драмов. Еще одно достижение «Амунди-ACBA Asset Management»
|В Ереване прошла встреча вице-премьеров Армении и России
|Захарова: Подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО в регион
|В Москве проходит встреча глав МИД Армении и Туркменистана
|Аркадий Тер-Тадевосян будет похоронен на семейном кладбище в Давиташене
|Эдмон Марукян: С внедрением пропорциональной избирательной системы депутаты перестанут быть подотчетны народу
|Алиев выразил удовлетворение результатами деятельности Трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций
|Захарова: Сегодня состоятся раздельные встречи главы МИД России с коллегами из Армении и Азербайджана
|Ардшинбанк полностью модернизировал свои отделения в Раздане и Дилижане.
|Национальный совет Словакии призвал незамедлительно освободить всех удерживаемых лиц и обеспечить доступ международных гуморганизаций в Арцах
|Правительство Армении заботит физическое здоровье госслужащих и их семей
|Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Заместители глав МИД стран ОДКБ указали императив запуска механизма взаимодействия в области биологической безопасности
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