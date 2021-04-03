Суббота, 3 Апреля 2021 15:16

АрмИнфо.Движение за спасение Родины с сегодняшнего дня освобождает улицу Демирчяна, заявляя, что после визитов в области достойные граждане вновь вернутся на улицы Баграмяна-Демирчяна.

"Мы призываем наших соотечественников самоорганизоваться во всех общинах, подняться и активно участвовать во встречах и митингах Движения за спасение родины. Мы должны совместно превратить общенациональное требование устранения предателя в общенациональную борьбу, предотвращая новые уступки и протурецкую политику ", - говорится в заявлении, размещенном на странице Движения в Facebook..

Сообщается, что первая встреча пройдет 6-го апреля в 14:00 в городе Севане.