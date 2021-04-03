Суббота, 3 Апреля 2021 14:00

АрмИнфо.Москва в вопросе обмена пленными между армянской и азербайджанской стороной выступает за обмен по принципу "всех на всех", заявил журналистам 3 апреля посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Работа, естественно, должна быть завершена. Российская Федерация активно участвует в этом процессе. Содействуя тому, чтобы действительно, в конечном итоге, был реализован тот принцип, о котором мы говорили изначально - "всех на всех", - отметил посол.

Вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном резко обострился 27 сентября 2020 г., когда азербайджанские силы начали масштабное наступление. Военные действия завершились 10 ноября подписанием трехсторонней договоренности о прекращении огня с участием России. Среди прочего, документ предусматривал "обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших".

Точное число остающихся во власти азербайджанской стороны армянских военнопленных остается неясным. К концу февраля представительство Армении при Европейском суде по правам человека ходатайствовало о направлении азербайджанским властям представлений по 240 предположительно военнопленным и удерживаемым гражданским лицам. Примерно в 90% таких случаев, как утверждают в представительстве, они представили фото- и видеоматериалы, подтверждающие факт нахождения того или иного человека во власти азербайджанской стороны.

Руководство Армении заявляет, что Азербайджан вернул 69 военнопленных и захваченных гражданских лиц. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что армянской стороне возвращены все военнопленные, но еще около 60 человек остаются под стражей как подозреваемые в терроризме. Human Rights Watch не имеет возможности проверить заявления обеих сторон относительно числа оставшихся удерживаемых лиц и их статуса.