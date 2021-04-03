Суббота, 3 Апреля 2021 13:57

АрмИнфо.Посол России в Армении Сергей Копыркин приветствует любую инициативу, направленную на углубление российско-армянского сотрудничества. Об этом глава дипмиссии заявил 3 апреля в беседе с журналистами, комментируя инициативу президента РА Армена Саркисяна о разработке дорожной карты по углублению армяно-российского сотрудничества.

По его словам, любая инициатива, которая работает на углубление российско- армянских отношений и дальнейшую адаптацию к нашим новым задачам и реалиям, может только приветствоваться. "Более подробно мне трудно говорить, потому что у меня нет более детальной информации о том, что может быть в этой дорожной карте. Но в целом, такого рода инициативы можно только приветствовать", - отметил Копыркин.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 2 апреля провел встречу с послом России в РА Сергеем Копыркиным. Согласно информации пресс-службы президента РА, на встрече состоялся обмен мнениями по текущей повестке армяно- российских отношений.