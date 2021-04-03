Суббота, 3 Апреля 2021 12:01

АрмИнфо.Глава МИД Армении Ара Айвазян "на полях" заседании Совета министров иностранных дел СНГ обсудил широкий спектр вопросов двусторонней повестки со своим киргизской коллегой Русланом Казакбаевым.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, была подчеркнута важность принятия шагов по укреплению межгосударственного сотрудничества на основе дружбы народов двух стран, в том числе посредством политического диалога, взаимных визитов на высоком уровне.

Была особо подчеркнута необходимость эффективного применения инструментария, согласованного в ЕАЭС и других структурах, в целях активизации торгово-экономических связей, реализации практических шагов в направлении стимулирования сотрудничества в сферах энергетики и высоких технологий. Министры обратили внимание также на реализацию культурных программ.

Стороны отметили важность укрепления взаимного сотрудничества между странами на разносторонних форматах.

Айвазян и Казакбаев обменялись мнениями вокруг вопросов международной и региональной безопасности.