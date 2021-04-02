Пятница, 2 Апреля 2021 19:01

АрмИнфо. В Армении выявили 10 случаев заражения коронавирусом с британским штаммом (B.1.1.7, VOC-202012/01).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, научная группа Лаборатории геномики и иммуномики человека Института молекулярной биологии НАН РА и научные сотрудники Кафедры биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии Российско-Армянского университета провели расшифровки 12 цельных геномов нового типа коронавируса с применением секвенирования 3-го поколения, в результате которого у 10 был выявлен британский штамм.

<Учитывая то обстоятельство, что не исключается возможность заражения различными штаммами, Минздрав еще раз призывает строго соблюдать противоэпидемические правила: носить маски, сохранять расстояние не менее 1,5 м, часто мыть или дезинфицировать руки, вакцинироваться против COVID-19>, - говорится в сообщении Минздрава. Напомним, что в Армении с момента вспышки пандемии коронавируса болезнь подтвердилась у 194 852 граждан, что составляет 22,5% из общего числа сдавших тест, при этом выздоровело - 174 545 человек (89,6%), количество летальных исходов достигло 3 552 (1,8%).

Новый штамм коронавируса, который сначала зафиксировали в Великобритании, обнаружен уже в 118 странах. Этот штамм был впервые обнаружен в начале декабря 2020 года во время пандемии в Великобритании. Наиболее ранние образцы с обнаруженным штаммом были отобраны 20 сентября.

К середине декабря штамм начал быстро распространяться. Это коррелирует со значительным увеличением частоты инфекций COVID-19 в Великобритании; это увеличение, как полагают, по крайней мере частично связано с мутацией N501Y внутри рецептор-связывающего домена спайкового гликопротеина, который связывается с рецептором ACE2 в клетках человека.

Штамм также примечателен большим количеством мутаций по сравнению с известной на декабрь 2020-го тенденцией мутирования SARS-CoV-2.

По состоянию на конец 2020 года органы здравоохранения и эксперты Германии, Великобритании и Америки считают, что существующие вакцины будут столь же эффективны против штамма VOC- 202012/01, как и против предыдущих штаммов. Ученые считают, что в настоящее время недостаточно данных, чтобы сделать какой-либо вывод о нечувствительности данного штамма к вакцинным антигенам.