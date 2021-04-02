Пятница, 2 Апреля 2021 18:45

АрмИнфо.Глава МИД Армении Ара Айвазян в ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел СНГ поднял вопрос о вопиющих фактах вандализма в отношении армянского религиозного и культурного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в этом контексте министр подчеркнул недопустимость очередного культурного геноцида со стороны Азербайджана, отметив невозможность примирения и установления мира на руинах армянских церквей.

Айвазян коснулся также выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, указав на необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и мирных жителей, взятых в заложники Азербайджаном.

В контексте вопросов региональной безопасности и стабильности Айвазян обратил внимание участников на гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Арцахе вследствие 44- дневной турецко-азербайджанской агрессии при вовлечении иностранных вооруженных террористов. В этом контексте были подробно представлены многочисленные военные преступления, совершенные Азербайджаном во время боевых действий: преднамеренные нападения на мирных жителей, гражданскую инфраструктуру, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с военнопленными, при этом подчеркнуто, что эти действия были направлены на истребление коренного населения Арцаха на своей же исторической родине.

В своем выступлении, касаясь символа победы в Великой Отечественной войне, глава МИД Армении отметил, что "это также четкий призыв к построению мира без войн, конфликтов и насилия".

Подводя итоги своего выступления, Ара Айвазян отметил, что прочный мир в регионе может быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования нагорно- карабахского конфликта, основанного на принципах международного права, самоопределения и равенства народов в рамках Сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что 2 апреля 2021 года в Москве в Международном военном центре состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) под председательством Беларуси. На заседании министры рассмотрели проекты документов, нацеленных на дальнейшее расширение внешнеполитического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере безопасности. В узком составе главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, а также определили дату и место проведения очередного заседания СМИД. Оно состоится 14 октября 2021 года в Минске накануне юбилейного заседания Совета глав государств СНГ.

В этом же формате одобрен проект Обращения глав государств - участников Содружества Независимых Государств к народам государств - участников Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В ходе заседания в расширенном составе рассмотрен вопрос о ходе выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ в 2020 году. В частности, отмечено, что реализация Программы в 2020 году содействовала развитию многопланового сотрудничества и укреплению политико-дипломатического взаимодействия в рамках СНГ. Партнерам удалось продвинуться по многим позициям документа, поддерживать активный межмидовский диалог по наиболее актуальным темам, координировать усилия, взаимодействуя на ведущих международных площадках, полнее задействовать имеющийся кадровый потенциал на данном направлении сотрудничества.

Министры иностранных дел решили продолжить работу по максимально полному использованию положений Программы для укрепления и развития взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества. Кроме того, участники заседания СМИД одобрили результаты проведенных в 2020 году многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества. Отмечена актуальность включения новых тем в их повестку, а также тот факт, что в ходе проведенных консультаций акцент делался на эффективном обеспечении учета интересов стран Содружества и согласовании возможных совместных действий в международных организациях, обсуждении проблем, препятствующих продвижению общих инициатив.

Главы внешнеполитических ведомств поручили Исполнительному комитету СНГ внести в установленном порядке на рассмотрение заседания Совета министров иностранных дел СНГ проект Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2022 год. Два документа, проекты которых одобрены СМИД, будут направлены на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Они касаются сотрудничества в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли и создания базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил. На заседании утверждены среднесрочные планы мероприятий по реализации действующих в Содружестве стратегий - развития сотрудничества в области физической культуры и спорта, международного молодежного сотрудничества, а также в области туризма.