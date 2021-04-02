Arminfo.info




 Пятница, 2 Апреля 2021 18:45
Марианна Мкртчян

Ара Айвазян привлек внимание коллег по СНГ на вопиющие факты вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследия

Ара Айвазян привлек внимание коллег по СНГ на вопиющие факты вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследия

АрмИнфо.Глава МИД Армении Ара Айвазян в ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел СНГ поднял вопрос о вопиющих фактах вандализма в отношении армянского религиозного и культурного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в этом контексте министр подчеркнул недопустимость очередного культурного геноцида со стороны Азербайджана, отметив невозможность примирения и установления мира на руинах армянских церквей.

Айвазян коснулся также выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, указав на необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и мирных жителей, взятых в заложники Азербайджаном.

В контексте вопросов региональной безопасности и стабильности Айвазян обратил внимание участников на гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Арцахе вследствие 44- дневной турецко-азербайджанской агрессии при вовлечении иностранных вооруженных террористов. В этом контексте были подробно представлены многочисленные военные преступления, совершенные Азербайджаном во время боевых действий: преднамеренные нападения на мирных жителей, гражданскую инфраструктуру, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с военнопленными, при этом подчеркнуто, что эти действия были направлены на истребление коренного населения Арцаха на своей же исторической родине.

В своем выступлении, касаясь символа победы в Великой Отечественной войне,  глава МИД Армении отметил, что "это также четкий призыв к построению мира без войн, конфликтов и насилия".

Подводя итоги своего выступления, Ара Айвазян отметил, что прочный мир в регионе может быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования нагорно- карабахского конфликта, основанного на принципах международного права, самоопределения и равенства народов в рамках Сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что 2 апреля 2021 года в Москве в Международном военном центре состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) под председательством Беларуси. На заседании министры рассмотрели проекты документов, нацеленных на дальнейшее расширение внешнеполитического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере безопасности.  В узком составе главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, а также определили дату и место проведения очередного заседания СМИД. Оно состоится 14 октября 2021 года в Минске накануне юбилейного заседания Совета глав государств СНГ.

В этом же формате одобрен проект Обращения глав государств - участников Содружества Независимых Государств к народам государств - участников Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В ходе заседания в расширенном составе рассмотрен вопрос о ходе выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ в 2020 году. В частности, отмечено, что реализация Программы в 2020 году содействовала развитию многопланового сотрудничества и укреплению политико-дипломатического взаимодействия в рамках СНГ. Партнерам удалось продвинуться по многим позициям документа, поддерживать активный межмидовский диалог по наиболее актуальным темам, координировать усилия, взаимодействуя на ведущих международных площадках, полнее задействовать имеющийся кадровый потенциал на данном направлении сотрудничества.

Министры иностранных дел решили продолжить работу по максимально полному использованию положений Программы для укрепления и развития взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества. Кроме того, участники заседания СМИД одобрили результаты проведенных в 2020 году многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества. Отмечена актуальность включения новых тем в их повестку, а также тот факт, что в ходе проведенных консультаций акцент делался на эффективном обеспечении учета интересов стран Содружества и согласовании возможных совместных действий в международных организациях, обсуждении проблем, препятствующих продвижению общих инициатив.

Главы внешнеполитических ведомств поручили Исполнительному комитету СНГ внести в установленном порядке на рассмотрение заседания Совета министров иностранных дел СНГ проект Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2022 год. Два документа, проекты которых одобрены СМИД, будут направлены на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Они касаются сотрудничества в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли и создания базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил. На заседании утверждены среднесрочные планы мероприятий по реализации действующих в Содружестве стратегий - развития сотрудничества в области физической культуры и спорта, международного молодежного сотрудничества, а также в области туризма.


Лента новостей
В Ереване пройдут дни франкоязычного киноВ Ереване пройдут дни франкоязычного кино
Абовян вновь может стать крупным индустриальным центром АрменииАбовян вновь может стать крупным индустриальным центром Армении
Минздрав: В Армении выявили 10 случаев заражения коронавирусом с британским штаммомМинздрав: В Армении выявили 10 случаев заражения коронавирусом с британским штаммом
Президент Армении и посол России обсудили текущую повестку армяно-российских отношенийПрезидент Армении и посол России обсудили текущую повестку армяно-российских отношений
Ара Айвазян привлек внимание коллег по СНГ на вопиющие факты вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследияАра Айвазян привлек внимание коллег по СНГ на вопиющие факты вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследия
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Юнайтед Травел» в рамках документарного бизнесаБанк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Юнайтед Травел» в рамках документарного бизнеса
Кремль: Путин и Пашинян обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в АрменииКремль: Путин и Пашинян обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении
Ереван: Военные преступления Азербайджана в ходе апрельской войны доказывают - Арцах ни в каком статусе не может находиться под юрисдикцией АРЕреван: Военные преступления Азербайджана в ходе апрельской войны доказывают - Арцах ни в каком статусе не может находиться под юрисдикцией АР
Кремль категоричен: Кремль категоричен: "Искандеры" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
Замглавы МИД: Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народуЗамглавы МИД: Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу
Руденко: Надеемся, внеочередные выборы послужат отправной точкой для достижения долгосрочной стабильности в АрменииРуденко: Надеемся, внеочередные выборы послужат отправной точкой для достижения долгосрочной стабильности в Армении
Прогноз: Ожидать от будущего парламента революционных подходов в решении общенациональных задач не приходитсяПрогноз: Ожидать от будущего парламента революционных подходов в решении общенациональных задач не приходится
Руденко: Достигнуты договоренности о поставках десятков тысяч доз российского препарата Руденко: Достигнуты договоренности о поставках десятков тысяч доз российского препарата "Спутник V" в Армению
Прогноз: Через несколько лет интересы Армении и России вновь совпадутПрогноз: Через несколько лет интересы Армении и России вновь совпадут
Руденко: Российский миротворческий контингент принимает меры для недопущения милитаризации зоны карабахского конфликтаРуденко: Российский миротворческий контингент принимает меры для недопущения милитаризации зоны карабахского конфликта
Москва: Формат сопредседателей МГ ОБСЕ должен и дальше играть ведущую роль разрешении карабахского конфликтаМосква: Формат сопредседателей МГ ОБСЕ должен и дальше играть ведущую роль разрешении карабахского конфликта
Генеральный прокурор Армении обратился в Конституционный суд по делу Роберта Кочаряна и другихГенеральный прокурор Армении обратился в Конституционный суд по делу Роберта Кочаряна и других
Посольство Туркменистана в Республике Армения проводит фотовыставку «Туркменистан – Родина мира и доверия»Посольство Туркменистана в Республике Армения проводит фотовыставку «Туркменистан – Родина мира и доверия»
Затулин уличил Шевченко в попытке поссорить армян с абхазами в АбхазииЗатулин уличил Шевченко в попытке поссорить армян с абхазами в Абхазии
Ара Айвазян принимает участие в заседании СМИД СНГАра Айвазян принимает участие в заседании СМИД СНГ
Артак Давтян о применении Артак Давтян о применении "Искандеров": Информация не подлежит публикации
Армения примет эстафету акции Армения примет эстафету акции "Сад памяти"
Левон Тер-Петросян обозначил ошибки властей Армении в карабахском вопросеЛевон Тер-Петросян обозначил ошибки властей Армении в карабахском вопросе
За сутки в Армении подтвердилось 1 116 новых случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось 1 116 новых случаев заражения коронавирусом
Степанакерт: Международное сообщество должно дать решительную оценку агрессивной политике АзербайджанаСтепанакерт: Международное сообщество должно дать решительную оценку агрессивной политике Азербайджана
Начальник Генштаба: Если бы мы не извлекли уроков от апрельских событий, исход этой 44-дневной войны был бы инойНачальник Генштаба: Если бы мы не извлекли уроков от апрельских событий, исход этой 44-дневной войны был бы иной
Пашинян посетит Москву 7 апреляПашинян посетит Москву 7 апреля
Главы МИД Армении и Туркменистана отметили важность укрепления межгосударственных отношенийГлавы МИД Армении и Туркменистана отметили важность укрепления межгосударственных отношений
Лавров и Айвазян уделили особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей в регионеЛавров и Айвазян уделили особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей в регионе
Состоялся телефонный разговор начальников Генштабов ВС РФ и РАСостоялся телефонный разговор начальников Генштабов ВС РФ и РА
Лавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и АрменииЛавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении
Парламентские выборы в Армении пройдут исключительно по пропорциональной системеПарламентские выборы в Армении пройдут исключительно по пропорциональной системе
Более 200 млрд драмов. Еще одно достижение «Амунди-ACBA Asset Management»Более 200 млрд драмов. Еще одно достижение «Амунди-ACBA Asset Management»
В Ереване прошла встреча вице-премьеров Армении и РоссииВ Ереване прошла встреча вице-премьеров Армении и России
Захарова: Подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО в регионЗахарова: Подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО в регион
В Москве проходит встреча глав МИД Армении и ТуркменистанаВ Москве проходит встреча глав МИД Армении и Туркменистана
Аркадий Тер-Тадевосян будет похоронен на семейном кладбище в ДавиташенеАркадий Тер-Тадевосян будет похоронен на семейном кладбище в Давиташене
Эдмон Марукян: С внедрением пропорциональной избирательной системы депутаты перестанут быть подотчетны народуЭдмон Марукян: С внедрением пропорциональной избирательной системы депутаты перестанут быть подотчетны народу
Алиев выразил удовлетворение результатами деятельности Трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникацийАлиев выразил удовлетворение результатами деятельности Трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций
Захарова: Сегодня состоятся раздельные встречи главы МИД России с коллегами из Армении и АзербайджанаЗахарова: Сегодня состоятся раздельные встречи главы МИД России с коллегами из Армении и Азербайджана
Ардшинбанк полностью модернизировал свои отделения в Раздане и Дилижане.Ардшинбанк полностью модернизировал свои отделения в Раздане и Дилижане.
Национальный совет Словакии призвал незамедлительно освободить всех удерживаемых лиц и обеспечить доступ международных гуморганизаций в АрцахНациональный совет Словакии призвал незамедлительно освободить всех удерживаемых лиц и обеспечить доступ международных гуморганизаций в Арцах
Правительство Армении заботит физическое здоровье госслужащих и их семейПравительство Армении заботит физическое здоровье госслужащих и их семей
Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного КарабахаПутин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Заместители глав МИД стран ОДКБ указали императив запуска механизма взаимодействия в области биологической безопасностиЗаместители глав МИД стран ОДКБ указали императив запуска механизма взаимодействия в области биологической безопасности
Американские конгрессмены требует США предоставить Армении и Арцаху более $100 млн в качестве помощи в 2022 финансовом годуАмериканские конгрессмены требует США предоставить Армении и Арцаху более $100 млн в качестве помощи в 2022 финансовом году
Эксперт: Свобода слова в Армении уповает на президентаЭксперт: Свобода слова в Армении уповает на президента
Тюрколог: Отношения с Турцией без отказа Армении от международного признания геноцида невозможныТюрколог: Отношения с Турцией без отказа Армении от международного признания геноцида невозможны
Глава Глава "Просвещенной Армении" предложил присвоить Коммандосу звание Национального Героя Армении
В пункт приема граждан РМК в Нагорном Карабахе обратились более 3,5 тыс. человекВ пункт приема граждан РМК в Нагорном Карабахе обратились более 3,5 тыс. человек
Армения установит с Ираком безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортовАрмения установит с Ираком безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов
Уже официально: Айк Чобанян возглавит министерство высокотехнологичной промышленностиУже официально: Айк Чобанян возглавит министерство высокотехнологичной промышленности
Внеочередное заседание парламента Армении стартовало с минуты молчания в память о КоммандосеВнеочередное заседание парламента Армении стартовало с минуты молчания в память о Коммандосе
Тьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличеныТьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличены
ГСЧС Арцаха: Общее число останков, обнаруженных в ходе поисковых работ достигло 1526ГСЧС Арцаха: Общее число останков, обнаруженных в ходе поисковых работ достигло 1526
В Армении сохраняются высокие темпы заражения коронавирусомВ Армении сохраняются высокие темпы заражения коронавирусом
Мнение: Турция и Азербайджан при вмешательстве третьих стран делают все возможное для уменьшения российского фактора в регионеМнение: Турция и Азербайджан при вмешательстве третьих стран делают все возможное для уменьшения российского фактора в регионе
В Управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры Армении за 4 месяца деятельности поступил 201 материалВ Управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры Армении за 4 месяца деятельности поступил 201 материал
Армения среди участников международного форума «Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа»Армения среди участников международного форума «Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа»
Читать больше



Эксперты
Тьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличеныТьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличены
Политик: Отставка Пашиняна должна предполагать решение проблем, а не являться самоцельюПолитик: Отставка Пашиняна должна предполагать решение проблем, а не являться самоцелью
Прогноз: 20 июня в парламенте окажется не только Прогноз: 20 июня в парламенте окажется не только "Мой шаг", но и Роберт Кочарян
Эксперт: Объединение науки с высшим образованием выглядит весьма спорноЭксперт: Объединение науки с высшим образованием выглядит весьма спорно
Прогноз: Геополитика придает признанию геноцида Америкой дополнительные перспективыПрогноз: Геополитика придает признанию геноцида Америкой дополнительные перспективы
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности