Пятница, 2 Апреля 2021 18:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27 на улице Микояна, жилые дома 2, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18/1 на улице Мара, жилые дома 1, 3, 4, 5, 6, 8 на переулке Мара, жилые дома 55, 57, 57/1, 59 на пр. Гая, жилые дома 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40, 46, 48, 50 на улице Галшояна, школа N 159, вечерняя школа N6, ясли-детские сады NN112, 113, 268, ЗАО “ВЕОН Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; собственные дома 97-144 на 11-ой улице; 1-23 на 30-ой улице; 1-28 на 34-ой улице; 1-16 на 36-ой улице в Ареше, жилые дома 29, 31, 33, 37 на улице Эребуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 2/3 на улице Рубинянца, жилой дом 22 на улице Хачатряна, жилой дом 22 на пр. Комитаса, жилой дом 65а на улице Орбели, собственные дома на улице Кашегорцнери, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Гарегина Нжде, собственные дома на 2-ой улице Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Гор Нан”, гражданин “Б.Карназян”, “М.Саргсян”, водные структуры, спидометр;

в Араратской области:

10։30-16։00 частично село Айгестан;

11։00-15։00 частично улицы Маркса, С.Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Нарекаци, Араратяна, Гая, Голецяна, Лусиняна, Ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-16։00 кварталы “Муш” и “Араваин” в Касахе; община Касах, воиснкая часть, ''Ереван Джрмух'' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 35, 36, 37 в общине Зовуни;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Котайк, Джрвеж; частично кварталы “Маяк”, “Банаван”, ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Лорийской области:

10։00-16։00 поселки “Роботнер” и “Теци” в городе Ванадзор;

в Сюникской области:

11:00-17:00 села Гетатах, Дарбас, Лцен, Лор, Шенатах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.