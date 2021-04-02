Arminfo.info




 Пятница, 2 Апреля 2021 18:44

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

 в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27 на улице Микояна, жилые дома 2, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18/1 на улице Мара, жилые дома 1, 3, 4, 5, 6, 8 на переулке Мара, жилые дома 55, 57, 57/1, 59 на пр. Гая, жилые дома 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40, 46, 48, 50 на улице Галшояна, школа N 159, вечерняя школа N6, ясли-детские сады NN112, 113, 268, ЗАО “ВЕОН Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; собственные дома 97-144 на 11-ой улице; 1-23 на 30-ой улице; 1-28 на 34-ой улице; 1-16 на 36-ой улице в Ареше, жилые дома 29, 31, 33, 37 на улице Эребуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00  жилой дом 2/3 на улице Рубинянца, жилой дом 22 на улице Хачатряна, жилой дом 22 на пр. Комитаса, жилой дом 65а на улице Орбели, собственные дома на улице Кашегорцнери, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Гарегина Нжде, собственные дома на 2-ой улице Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Гор Нан”, гражданин “Б.Карназян”, “М.Саргсян”, водные структуры, спидометр;

 

в Араратской области:

10։30-16։00 частично село Айгестан;

11։00-15։00  частично улицы Маркса, С.Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Нарекаци, Араратяна, Гая, Голецяна, Лусиняна, Ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

 

в Котайкской области:

11։00-16։00  кварталы “Муш”  и “Араваин” в Касахе; община Касах, воиснкая часть, ''Ереван Джрмух'' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 35, 36, 37 в общине Зовуни;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Котайк, Джрвеж; частично кварталы “Маяк”, “Банаван”, ‘Багреванд” в Джрвеже;

 

в Лорийской области:

10։00-16։00  поселки “Роботнер” и “Теци” в городе Ванадзор;

 

в Сюникской области:

11:00-17:00  села Гетатах, Дарбас, Лцен, Лор, Шенатах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180. 

 


Лента новостей
В Ереване пройдут дни франкоязычного киноВ Ереване пройдут дни франкоязычного кино
Абовян вновь может стать крупным индустриальным центром АрменииАбовян вновь может стать крупным индустриальным центром Армении
Минздрав: В Армении выявили 10 случаев заражения коронавирусом с британским штаммомМинздрав: В Армении выявили 10 случаев заражения коронавирусом с британским штаммом
Президент Армении и посол России обсудили текущую повестку армяно-российских отношенийПрезидент Армении и посол России обсудили текущую повестку армяно-российских отношений
Ара Айвазян привлек внимание коллег по СНГ на вопиющие факты вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследияАра Айвазян привлек внимание коллег по СНГ на вопиющие факты вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследия
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Юнайтед Травел» в рамках документарного бизнесаБанк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Юнайтед Травел» в рамках документарного бизнеса
Кремль: Путин и Пашинян обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в АрменииКремль: Путин и Пашинян обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении
Ереван: Военные преступления Азербайджана в ходе апрельской войны доказывают - Арцах ни в каком статусе не может находиться под юрисдикцией АРЕреван: Военные преступления Азербайджана в ходе апрельской войны доказывают - Арцах ни в каком статусе не может находиться под юрисдикцией АР
Кремль категоричен: Кремль категоричен: "Искандеры" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
Замглавы МИД: Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народуЗамглавы МИД: Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу
Руденко: Надеемся, внеочередные выборы послужат отправной точкой для достижения долгосрочной стабильности в АрменииРуденко: Надеемся, внеочередные выборы послужат отправной точкой для достижения долгосрочной стабильности в Армении
Прогноз: Ожидать от будущего парламента революционных подходов в решении общенациональных задач не приходитсяПрогноз: Ожидать от будущего парламента революционных подходов в решении общенациональных задач не приходится
Руденко: Достигнуты договоренности о поставках десятков тысяч доз российского препарата Руденко: Достигнуты договоренности о поставках десятков тысяч доз российского препарата "Спутник V" в Армению
Прогноз: Через несколько лет интересы Армении и России вновь совпадутПрогноз: Через несколько лет интересы Армении и России вновь совпадут
Руденко: Российский миротворческий контингент принимает меры для недопущения милитаризации зоны карабахского конфликтаРуденко: Российский миротворческий контингент принимает меры для недопущения милитаризации зоны карабахского конфликта
Москва: Формат сопредседателей МГ ОБСЕ должен и дальше играть ведущую роль разрешении карабахского конфликтаМосква: Формат сопредседателей МГ ОБСЕ должен и дальше играть ведущую роль разрешении карабахского конфликта
Генеральный прокурор Армении обратился в Конституционный суд по делу Роберта Кочаряна и другихГенеральный прокурор Армении обратился в Конституционный суд по делу Роберта Кочаряна и других
Посольство Туркменистана в Республике Армения проводит фотовыставку «Туркменистан – Родина мира и доверия»Посольство Туркменистана в Республике Армения проводит фотовыставку «Туркменистан – Родина мира и доверия»
Затулин уличил Шевченко в попытке поссорить армян с абхазами в АбхазииЗатулин уличил Шевченко в попытке поссорить армян с абхазами в Абхазии
Ара Айвазян принимает участие в заседании СМИД СНГАра Айвазян принимает участие в заседании СМИД СНГ
Артак Давтян о применении Артак Давтян о применении "Искандеров": Информация не подлежит публикации
Армения примет эстафету акции Армения примет эстафету акции "Сад памяти"
Левон Тер-Петросян обозначил ошибки властей Армении в карабахском вопросеЛевон Тер-Петросян обозначил ошибки властей Армении в карабахском вопросе
За сутки в Армении подтвердилось 1 116 новых случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось 1 116 новых случаев заражения коронавирусом
Степанакерт: Международное сообщество должно дать решительную оценку агрессивной политике АзербайджанаСтепанакерт: Международное сообщество должно дать решительную оценку агрессивной политике Азербайджана
Начальник Генштаба: Если бы мы не извлекли уроков от апрельских событий, исход этой 44-дневной войны был бы инойНачальник Генштаба: Если бы мы не извлекли уроков от апрельских событий, исход этой 44-дневной войны был бы иной
Пашинян посетит Москву 7 апреляПашинян посетит Москву 7 апреля
Главы МИД Армении и Туркменистана отметили важность укрепления межгосударственных отношенийГлавы МИД Армении и Туркменистана отметили важность укрепления межгосударственных отношений
Лавров и Айвазян уделили особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей в регионеЛавров и Айвазян уделили особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей в регионе
Состоялся телефонный разговор начальников Генштабов ВС РФ и РАСостоялся телефонный разговор начальников Генштабов ВС РФ и РА
Лавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и АрменииЛавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении
Парламентские выборы в Армении пройдут исключительно по пропорциональной системеПарламентские выборы в Армении пройдут исключительно по пропорциональной системе
Более 200 млрд драмов. Еще одно достижение «Амунди-ACBA Asset Management»Более 200 млрд драмов. Еще одно достижение «Амунди-ACBA Asset Management»
В Ереване прошла встреча вице-премьеров Армении и РоссииВ Ереване прошла встреча вице-премьеров Армении и России
Захарова: Подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО в регионЗахарова: Подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО в регион
В Москве проходит встреча глав МИД Армении и ТуркменистанаВ Москве проходит встреча глав МИД Армении и Туркменистана
Аркадий Тер-Тадевосян будет похоронен на семейном кладбище в ДавиташенеАркадий Тер-Тадевосян будет похоронен на семейном кладбище в Давиташене
Эдмон Марукян: С внедрением пропорциональной избирательной системы депутаты перестанут быть подотчетны народуЭдмон Марукян: С внедрением пропорциональной избирательной системы депутаты перестанут быть подотчетны народу
Алиев выразил удовлетворение результатами деятельности Трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникацийАлиев выразил удовлетворение результатами деятельности Трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций
Захарова: Сегодня состоятся раздельные встречи главы МИД России с коллегами из Армении и АзербайджанаЗахарова: Сегодня состоятся раздельные встречи главы МИД России с коллегами из Армении и Азербайджана
Ардшинбанк полностью модернизировал свои отделения в Раздане и Дилижане.Ардшинбанк полностью модернизировал свои отделения в Раздане и Дилижане.
Национальный совет Словакии призвал незамедлительно освободить всех удерживаемых лиц и обеспечить доступ международных гуморганизаций в АрцахНациональный совет Словакии призвал незамедлительно освободить всех удерживаемых лиц и обеспечить доступ международных гуморганизаций в Арцах
Правительство Армении заботит физическое здоровье госслужащих и их семейПравительство Армении заботит физическое здоровье госслужащих и их семей
Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного КарабахаПутин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Заместители глав МИД стран ОДКБ указали императив запуска механизма взаимодействия в области биологической безопасностиЗаместители глав МИД стран ОДКБ указали императив запуска механизма взаимодействия в области биологической безопасности
Американские конгрессмены требует США предоставить Армении и Арцаху более $100 млн в качестве помощи в 2022 финансовом годуАмериканские конгрессмены требует США предоставить Армении и Арцаху более $100 млн в качестве помощи в 2022 финансовом году
Эксперт: Свобода слова в Армении уповает на президентаЭксперт: Свобода слова в Армении уповает на президента
Тюрколог: Отношения с Турцией без отказа Армении от международного признания геноцида невозможныТюрколог: Отношения с Турцией без отказа Армении от международного признания геноцида невозможны
Глава Глава "Просвещенной Армении" предложил присвоить Коммандосу звание Национального Героя Армении
В пункт приема граждан РМК в Нагорном Карабахе обратились более 3,5 тыс. человекВ пункт приема граждан РМК в Нагорном Карабахе обратились более 3,5 тыс. человек
Армения установит с Ираком безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортовАрмения установит с Ираком безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов
Уже официально: Айк Чобанян возглавит министерство высокотехнологичной промышленностиУже официально: Айк Чобанян возглавит министерство высокотехнологичной промышленности
Внеочередное заседание парламента Армении стартовало с минуты молчания в память о КоммандосеВнеочередное заседание парламента Армении стартовало с минуты молчания в память о Коммандосе
Тьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличеныТьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличены
ГСЧС Арцаха: Общее число останков, обнаруженных в ходе поисковых работ достигло 1526ГСЧС Арцаха: Общее число останков, обнаруженных в ходе поисковых работ достигло 1526
В Армении сохраняются высокие темпы заражения коронавирусомВ Армении сохраняются высокие темпы заражения коронавирусом
Мнение: Турция и Азербайджан при вмешательстве третьих стран делают все возможное для уменьшения российского фактора в регионеМнение: Турция и Азербайджан при вмешательстве третьих стран делают все возможное для уменьшения российского фактора в регионе
В Управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры Армении за 4 месяца деятельности поступил 201 материалВ Управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры Армении за 4 месяца деятельности поступил 201 материал
Армения среди участников международного форума «Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа»Армения среди участников международного форума «Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа»
Читать больше



Эксперты
Тьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличеныТьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличены
Политик: Отставка Пашиняна должна предполагать решение проблем, а не являться самоцельюПолитик: Отставка Пашиняна должна предполагать решение проблем, а не являться самоцелью
Прогноз: 20 июня в парламенте окажется не только Прогноз: 20 июня в парламенте окажется не только "Мой шаг", но и Роберт Кочарян
Эксперт: Объединение науки с высшим образованием выглядит весьма спорноЭксперт: Объединение науки с высшим образованием выглядит весьма спорно
Прогноз: Геополитика придает признанию геноцида Америкой дополнительные перспективыПрогноз: Геополитика придает признанию геноцида Америкой дополнительные перспективы
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности