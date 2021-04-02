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 Пятница, 2 Апреля 2021 18:41

Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Юнайтед Травел» в рамках документарного бизнеса

Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Юнайтед Травел» в рамках документарного бизнеса

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и ООО «Юнайтед Травел» эффективно сотрудничают с 2015 года в рамках рассчетно-кассовых и кредитно-документарных операций. Выпущенные со стороны Банка банковские гарантии являются финансовым обеспечением выполнения платежных обязательств «Юнайтед Травел» перед авиаперевозчиками и обеспечивают непрерывную работу с контрагентами компании. 

 

Компания Юнайтед Травел - туристическое агентство, которое предоставляет своим клиентам широкий выбор туристических и информационных услуг по разным направлениям: международный туризм и отдых, туры и экскурсии, оформление виз, бронирование билетов и гостиниц, трансферты.

Компания с 1996г. занимается продажей авиабилетов и розничной реализацией туров, имеет заключённые агентские договора с крупнейшими туроператорами, такими как ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», Qatar Airways, авиакомпания Сибирь, АЗИМУТ, Nordwind Airlines, Международные Авиалинии Украины, Белавиасервис, Австрийские Авиалинии, Эйр Арабия, Эйр Франс, Флай Экспресс.

 

 

Финансирование позволит компании эффективно использовать денежные средства, осуществлять оплаты за проданные авиабилеты с определенной отсрочкой, обеспечивая непрерывность потока продаж.

 

Кредитование и обслуживание среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений Банка ВТБ (Армения). Банк предоставляет комплексный пакет услуг для корпоративных клиентов, к каждому клиенту применяя индивидуальный подход финансирования, с учетом особенностей вида деятельности бизнеса.

 

 

Банковская гарантия является наиболее эффективным инструментом финансирования турагентств/туроператоров, обеспечивающим исполнение платежных и контрактных обязательств компании. Главными преимуществами этого финансового инструмента являются экономия средств (дешевле, чем использование кредитных средств) и сокращение рисков, связанных с осуществлением сделок. Банковская гарантия выступает в качестве дополнительного свидетельства финансовой стабильности компании, ее способности выполнить свои обязательства по контракту.

 

 

Более подробную информацию о банковских гарантиях можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/financial/financial-tools, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.


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