Пятница, 2 Апреля 2021 16:16

АрмИнфо.Широкомасштабные военные действия, развязанные против Арцаха в апреле 2016 и в сентябре 2020 года, и военные преступления, совершенные в это время Азербайджаном, показали, что Арцах ни в каком статусе не может находиться под юрисдикцией Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Армении по случаю пятой годовщины апрельской военной агрессии Азербайджана против Арцаха.

В МИД РА напомнили, что пять лет назад, в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года, азербайджанские власти, грубо нарушив режим прекращения огня, предприняли широкомасштабное военное наступление против Арцаха в попытке разрешить нагорно- карабахский конфликт с помощью силы.

Ереван также констатировал, что в ходе наступательных действий азербайджанские вооруженные силы преднамеренно наносили удары по населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры. "Четырехдневная война против Арцаха сопровождалась жестокими убийствами и пытками военнослужащих и гражданского населения Арцаха, а также надругательствами над телами погибших. Исполнители этих преступлений на почве этнической ненависти позже были награждены властями Азербайджана на самом высоком уровне.

В последующие годы после апрельской войны власти Азербайджана, вдохновленные безнаказанностью за совершенные военные преступления и нарушения прав человека, усугубили воинственную риторику и пропаганду ненависти в отношении армян.

Результатом реализации этой политики стала в 2020 году развязанная Азербайджаном новая военная агрессия против Арцаха при непосредственном участии Турции и поддерживаемых ею иностранных боевиков-террористов, привела к многочисленным безвозвратным человеческим и материальным потерям. Большая часть территории Арцаха оказалась под военной оккупацией Азербайджана, десятки тысяч граждан стали беженцами", - отметили в МИД РА.

В армянском внешнеполитическом ведомстве добавили, что только устранение последствий азербайджанской агрессии против Арцаха, определение статуса Арцаха может стать основой для прочного мира и стабильности в регионе. "Армения и армянский народ приложит все усилия для полного восстановления всех прав наших соотечественников в Арцахе на свободную, достойную жизнь на своей исторической родине", - подытожили в МИД РА.