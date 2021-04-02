Пятница, 2 Апреля 2021 16:16

АрмИнфо.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, был ли доклад Минобороны главе государства о том, что азербайджанские военные якобы обнаружили обломки ракет "Искандер" в Нагорном Карабахе.

"Нет, насколько я понимаю, это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом. Это, конечно, больше их прерогатива", - подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

При этом Песков напомнил, что ракеты "Искандер" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. "Это [отсутствие применения] было подтверждено", - сказал он. Он добавил, что Кремль "не располагает информацией" откуда взялись обломки, якобы обнаруженные азербайджанской стороной