Пятница, 2 Апреля 2021 16:15

АрмИнфо. Отношения между Россией и Арменией - многогранные и взаимодополняющие и не ограничиваются только взаимодействием по нагорно-карабахской проблематике.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко в интервью армянской газете <Новое время> в связи с 29-й годовщиной со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения, 2 апреля 2021 года.

"В этом контексте придаем большое значение приближающейся дате 29-летия установления дипотношений между Россией и Арменией. 3 апреля 1992 г. наши страны открыли новую страницу в истории многовековых дружественных взаимовыгодных связей", - сказал российский дипломат.

При этом он заметил, что за эти годы российско-армянское сотрудничество приобрело подлинно союзнический характер, отличается высокой интенсивностью политического диалога, широким набором сфер взаимной кооперации, разветвленной договорно- правовой базой. По словам Руденко, важную роль играет подписанный 29 августа 1997 г. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения, в соответствии с которым Россия и Армения обязываются оказывать друг другу необходимое содействие, в том числе военное, в случае вооруженного нападения на одну из них в порядке осуществления права на коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Замминистра напомнил, что благодаря активным посредническим усилиям Российской Федерации и личному участию президента Владимира Путина удалось остановить 44- дневное вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

"9 ноября 2020 г. было принято заявление лидеров трех государств, которое позволило остановить кровопролитие и начать движение к миру.

Как Вы правильно отметили, сегодня дислоцированные в регионе российский миротворческий контингент и центр гуманитарного реагирования являются гарантами безопасности и стабильности, выполняют жизненно значимые для местного населения задачи. Прямая финансовая помощь Российской Федерации на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около 15 млн долл. США.

В результате активной работы по линии трехсторонней Рабочей группы под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, занимающейся вопросами разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе (состоялось пять заседаний), создаются условия для восстановления нормальной жизни на Южном Кавказе, превращения его в территорию взаимного доверия, безопасности и процветания.

Все это убедительно свидетельствует, что Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу, вместе работать на благо общих интересов", - резюмировал он.