Пятница, 2 Апреля 2021 16:15

АрмИнфо. Рассматриваем протекающие во внутриполитическом поле Армении процессы как внутреннее дело суверенного государства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко в интервью армянской газете <Новое время>, отвечая на вопрос, есть ли у Москвы свои фавориты среди политических сил и движений республики в свете планируемых через три месяца внеочередных парламентских выборов.

"Разумеется, мы не можем оставаться безучастными к тому, что происходит в дружественной нам стране. Призываем все политические силы республики к проявлению сдержанности, поиску разумных компромиссов в интересах сплочения армянского общества. Выражаем надежду, что в предвыборный период все пройдет мирно, в рамках конституции, и послужит отправной точкой для достижения долгосрочной стабильности в Армении",- сказал он.

При этом на уточнение, насколько обосновано бытующее в Армении мнение, будто двусторонние отношения потеряли свойственные им доверительность, динамику, глубину, Руденко сказал, что в Москве не разделяют такие оценки.

По его словам, армяно-российские двусторонние отношения, традиционно опирающиеся на братскую дружбу и взаимное доверие, развиваются динамично и на разных уровнях и векторах, независимо от какой-либо внешней или внутренней конъюнктуры. Он добавил, что даже в объективно непростой "ковидный" год наши связи демонстрировали рост.

"Россия по-прежнему уверенно занимает позиции основного иностранного инвестора в экономику Армении. По данным армянской стороны, российские накопленные инвестиции по состоянию на третий квартал 2020 г. превысили 2,1 млрд долл. США, или 40% совокупных иностранных капиталовложений. Из них на прямые инвестиции приходится 1,7 млрд долл. - 41,7% от общей доли.

Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Армении, обеспечивая почти треть всего внешнеторгового оборота республики. В 2020 году ввиду общих для мировой экономики сложностей, вызванных последствиями пандемии, товарооборот между нашими странами несколько снизился. Но это падение не драматично.

Рассчитываем, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки мы возвратимся на траекторию устойчивого роста. На скорейшее выправление ситуации в этой области направлены усилия профильных министерств и ведомств наших стран.

Интенсивно развивается политический диалог. Вряд ли найдутся другие страны, руководители которых общаются столь же плотно и продуктивно. В 2020 г. Владимир Путин и Никол Пашинян говорили по телефону более 60 раз. В 2021 г. наши лидеры уже провели семь телефонных разговоров, а 11 января с.г. - встретились очно. Главы правительств провели три очные встречи и пять раз говорили по телефону. Регулярные контакты поддерживают главы правительств, министры иностранных дел и обороны, ряда других ведомств и структур. Полезная работа ведется по линии парламентов, регионов.

Гармоничным дополнением выступает функционирование совместных механизмов, прежде всего межправительственных комиссий - по экономическому сотрудничеству, военно-техническому сотрудничеству. Активно работают Объединенная коллегия МВД России и Полиции Армении, Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальным Собранием Республики Армения, регулярно проводится Российско-армянский межрегиональный форум.

Неотъемлемая часть нашего союзничества - сотрудничество на площадках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, где мы совместно с армянскими и другими коллегами работаем над формированием единых рынков с благоприятной средой для развития предпринимательства и повышения качества жизни нашего населения", - заключил Руденко.