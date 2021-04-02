Пятница, 2 Апреля 2021 16:14

АрмИнфо.Противодействие парламентской оппозиции реформированию Избирательного кодекса удивления отнюдь не вызывает - отсутствие государственного мышления в Армении отнюдь не новость. Подобное мнение выразил АрмИнфо один из лидеров социально-демократической партии "Решение гражданина" Гарегин Мискарян.

"Мы все прекрасно знаем, что государственные интересы в нашей стране всегда приносились в жертву интересам партийным, т.е. сугубо узкогрупповым. И поведение оппозиции в ходе голосования в парламенте является очередным подтверждением данного тезиса. И здесь проблема отнюдь не ограничивается парламентской оппозицией. Насколько мне известно, сторонники рейтинговой системы есть даже внутри блока "Мой шаг", - подчеркнул он.

1 апреля Национальное Собрание Армении во втором и окончательном чтении 82-мя голосами "за" одобрило предполагающие отказ от "рейтинговой" системы поправки в Избирательный кодекс. Таким образом, отныне выборы будут проходить лишь по партийным спискам. В то же время, запланированное изменение порога прохождения в парламент для партий с 5-ти до 4-х%, а для блоков из двух, трех и четырех партий соответственно с семи до восьми, девяти и десяти процентов в ИК включено не было.

В целом политик усматривает необходимость в смене поколения на политическом поле страны. По его словам, именно многолетнее отсутствие подобной культуры в Армении в числе всего прочего является причиной монополизации, отсутствия конкурентных условий на политическом поле страны. При этом, Мискарян выразил убеждение в невозможности изменения ситуации, появления в армянской политике новых лиц, новых политических сил с новой культурой, тем более, новыми идеями посредством изменений в одном законе. По оценкам политика, сегодня Армения, народ, нация испытывает необходимость формулирования, уточнения национальной идеи - видения собственного будущего и путей в направлении его достижения. И решить данную задачу, на его взгляд, Национальному собранию, тем более одной политической партии, не под силу. В этом свете, качество будущего парламента, конечно, важно, однако, ожидать от него революционных подходов в направлении решения подобных задач, не приходится.

"Изменения Избирательного кодекса, вне всяких сомнений, важная компонента политизации армянской политики. Это небольшой шаг, импульс в направлении готовности армянских политических сил вступить на данный путь. Что касается нашего участия в предстоящих выборах, формата этого участия, то окончательного решения все еще нет. Для нас принципиально формирование блока с другими политическими силами на основе идей и ценностей. И пока что подобных сил мы не видим", - подытожил политик.