Пятница, 2 Апреля 2021 16:13

АрмИнфо.Знаем о сохраняющейся непростой ситуации с распространением COVID-19 в Армении и достигнуты договоренности о поставках десятков тысяч доз российского препарата "Спутник V". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко в интервью армянской газете <Новое время>, отвечая на вопрос, есть ли планы оказать Еревану поддержку в борьбе с эпидемией.

Замминистра напомнил, что на протяжении весны и лета прошлого года различные структуры России и Армении, включая внешнеполитические ведомства, практически в ежедневном режиме решали такие сложнейшие по логистике задачи, как возвращение домой оказавшихся за границей десятков тысяч граждан, обеспечение в условиях жесткого карантина бесперебойных поставок товаров первой необходимости и продовольствия через МАПП "Верхний Ларс", обмен нужными для преодоления распространения инфекции препаратами и пробами.

По его словам, в общей сложности в 2020-2021 гг. Россией в Армению на безвозмездной основе переданы тест-системы на 50 тыс. исследований, реагенты для пробоподготовки на 188,5 тыс. исследований, приборы для бесконтактного измерения температуры тела, а также свыше 2 тыс. доз вакцины.

"В течение самых сложных месяцев 2020 г. по просьбе армянской стороны в стране работал сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, доставивший мобильный комплекс по дезинфекции и модуль иммуноферментного анализа. Осуществлена передача мобильного комплекса на базе автомобиля КАМАЗ, состоящего из бактериологической и индикационной лабораторий", - сказал Руденко.

По его словам, по мере отступления инфекции продолжим линию на расширение гуманитарных обменов между Россией и Арменией. "С 1 февраля 2021 г. между нашими странами запущено мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", разработанное в рамках Евразийского экономического союза и призванное облегчить поездки наших граждан в страны друг друга без лишних проверок при одновременном обеспечении надежного эпидемиологического контроля", - констатировал дипломат.

При этом на уточнение рассматриваются ли новые формы взаимного сближения в направлении гуманитарного сотрудничества, Руденко заметил, что российско-армянские гуманитарные обмены всегда выступали в качестве одного из важнейших элементов притяжения, объединяющих наши народы в единое культурное пространство.

Дипломат подчеркнул, что в течение 2019-2021 гг., несмотря на пандемию, продолжали реализовываться программы сотрудничества между профильными структурами в области культуры и туризма. Налажено полезное взаимодействие в сфере образования и науки, по линии молодежи и спорта. В ближайшее время состоится визит делегации Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Россию.

"Ввиду ограниченности очных контактов возникли новые формы работы в онлайн формате - молодежные форумы, выставки, тематические видеоконференции и семинары, театральные фестивали. С марта 2021 г. на базе представительства Россотрудничества в Ереване и его филиала в Гюмри организованы регулярные телемосты с их ретрансляциями в соцсетях на актуальные для молодежи социо-культурные темы. Инициирован проект <Мультимедийная интерактивная историческая карта русско- армянского партнерства>, предусматривающий нанесение конкретных локаций российско-армянского взаимодействия в течение всего периода нашей совместной истории.

Проводниками российского образования и культуры в Армении служат шесть филиалов российских вузов, а также Российско-Армянский университет. Ведем работу по повышению эффективности их деятельности, ориентируем на практические результаты, нацеленные на укрепление дружбы между российским и армянским народами.

Надеемся, что в этом году сотрудничество между нашими странами в гуманитарной сфере получит новый импульс. Впереди у нас - многочисленные мероприятия, которые обязательно порадуют публику, истосковавшуюся по тесным культурным обменам между Россией и Арменией", - заключил Руденко.