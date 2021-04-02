Пятница, 2 Апреля 2021 16:12

АрмИнфо.Обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась, созданы условия для налаживания мирной жизни. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко в интервью информационному агентству <Москва-Баку>.

Он напомнил, что гарант безопасности - Российский миротворческий контингент (РМК), развернутый вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора в соответствии с Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

"При содействии наших миротворцев почти 53 тыс. беженцев вернулись в

свои дома, сторонам было передано около 1700 тел погибших в боевых

действиях, ведется разминирование территории. Действует Международный

центр гуманитарного реагирования. В пострадавшие районы доставлено

свыше 1,5 млн тонн гуманитарных грузов и 800 тонн строительных материалов. Оказывается медицинская помощь населению, ведется работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры, энерго- и теплоснабжения, установлены контакты с азербайджанскими и армянскими профильными структурами", - сказал дипломат.

В тоже время он добавил, что 11 января с.г. в Москве на встрече с Владимиром Путиным лидеры Азербайджана Ильхам Алиев и Армении Никол Пашинян подтвердили приверженность ноябрьским договоренностям и обозначили взаимный настрой на нормализацию отношений.

"Созданная по итогам Московского саммита трехсторонняя Рабочая группа на уровне вице-премьеров ведет предметную работу по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе.

Разумеется, мы понимаем, что Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия, нормализации двусторонних отношений. На этом пути предстоит преодолеть немало трудностей и препятствий. Выстраивая взаимодействие с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями, мы делаем акцент на том, что стабильность и устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнеров России по этому региону", - сказал дипломат.

Вместе с тем он добавил, что российский миротворческий контингент, несущий ответственность за безопасность в доверенном ему регионе, принимает меры для недопущения милитаризации зоны нагорно-карабахского конфликта. Руденко заверил, что эта работа проводится в полном соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

"Важный фактор - настрой сторон на поддержание регулярных контактов с

российскими миротворцами, создание максимально благоприятных условий

для выполнения ими соответствующих задач. В этой работе неизбежно

могут возникать вопросы, требующие совместных решений. Наши

миротворцы и лично командующий РМК Рустам Мурадов пользуются высоким

доверием обеих сторон, что безусловно помогает поддержанию стабильной обстановки в районе проведения миротворческой операции", - сказал Руденко.

На утонение азербайджанской стороны, готова ли Россия как-то содействовать по вопросу передачи карты минных полей, Руденко согласился, что одним из опасных и трудно устранимых последствий любых конфликтов является проблема заминированных территорий.

"Россия вносит свой вклад в дело постконфликтного разминирования в Нагорном Карабахе. С 23 ноября 2020 г. усилиями Российского миротворческого контингента обнаружено более 25,3 тыс. взрывоопасных предметов, очищено около 1756 га, 1615 зданий, 545 км дорожной сети.

Сходные задачи в регионе решает сводная группировка МЧС, действующая в рамках Международного центра гуманитарного реагирования. С 4 января с.г. по согласованию с азербайджанской стороной проводится работа по гуманитарному разминированию на территории Агдамского района Азербайджана", - резюмировал он.