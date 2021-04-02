Пятница, 2 Апреля 2021 16:05

АрмИнфо.В ходе обострения в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 г. Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ (США и Францией) активно работала над прекращением кровопролития. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко в интервью информационному агентству <Москва-Баку>.

Он напомнил, что в октябре 2020 г. были сделаны важные заявления на уровне президентов и министров иностранных дел трех стран с призывом к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров между конфликтующими сторонами. "Именно выработанные "тройкой" сопредседателей МГ ОБСЕ базовые принципы урегулирования легли в основу Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 г. Уверены, что формат сопредседателей МГ ОБСЕ должен и дальше играть ведущую роль в преодолении последствий кризиса, поиске путей прочного и долгосрочного урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем", - заключил Руденко