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АрмИнфо.В ходе обострения в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 г. Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ (США и Францией) активно работала над прекращением кровопролития. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко в интервью информационному агентству <Москва-Баку>.
Он напомнил, что в октябре 2020 г. были сделаны важные заявления на уровне президентов и министров иностранных дел трех стран с призывом к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров между конфликтующими сторонами. "Именно выработанные "тройкой" сопредседателей МГ ОБСЕ базовые принципы урегулирования легли в основу Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 г. Уверены, что формат сопредседателей МГ ОБСЕ должен и дальше играть ведущую роль в преодолении последствий кризиса, поиске путей прочного и долгосрочного урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем", - заключил Руденко
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|Президент Армении и посол России обсудили текущую повестку армяно-российских отношений
|Ара Айвазян привлек внимание коллег по СНГ на вопиющие факты вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Ереван: Военные преступления Азербайджана в ходе апрельской войны доказывают - Арцах ни в каком статусе не может находиться под юрисдикцией АР
|Кремль категоричен: "Искандеры" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
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|Руденко: Достигнуты договоренности о поставках десятков тысяч доз российского препарата "Спутник V" в Армению
|Прогноз: Через несколько лет интересы Армении и России вновь совпадут
|Руденко: Российский миротворческий контингент принимает меры для недопущения милитаризации зоны карабахского конфликта
|Москва: Формат сопредседателей МГ ОБСЕ должен и дальше играть ведущую роль разрешении карабахского конфликта
|Генеральный прокурор Армении обратился в Конституционный суд по делу Роберта Кочаряна и других
|Посольство Туркменистана в Республике Армения проводит фотовыставку «Туркменистан – Родина мира и доверия»
|Затулин уличил Шевченко в попытке поссорить армян с абхазами в Абхазии
|Ара Айвазян принимает участие в заседании СМИД СНГ
|Артак Давтян о применении "Искандеров": Информация не подлежит публикации
|Армения примет эстафету акции "Сад памяти"
|Левон Тер-Петросян обозначил ошибки властей Армении в карабахском вопросе
|За сутки в Армении подтвердилось 1 116 новых случаев заражения коронавирусом
|Степанакерт: Международное сообщество должно дать решительную оценку агрессивной политике Азербайджана
|Начальник Генштаба: Если бы мы не извлекли уроков от апрельских событий, исход этой 44-дневной войны был бы иной
|Пашинян посетит Москву 7 апреля
|Главы МИД Армении и Туркменистана отметили важность укрепления межгосударственных отношений
|Лавров и Айвазян уделили особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей в регионе
|Состоялся телефонный разговор начальников Генштабов ВС РФ и РА
|Лавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении
|Парламентские выборы в Армении пройдут исключительно по пропорциональной системе
|Более 200 млрд драмов. Еще одно достижение «Амунди-ACBA Asset Management»
|В Ереване прошла встреча вице-премьеров Армении и России
|Захарова: Подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО в регион
|В Москве проходит встреча глав МИД Армении и Туркменистана
|Аркадий Тер-Тадевосян будет похоронен на семейном кладбище в Давиташене
|Эдмон Марукян: С внедрением пропорциональной избирательной системы депутаты перестанут быть подотчетны народу
|Алиев выразил удовлетворение результатами деятельности Трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций
|Захарова: Сегодня состоятся раздельные встречи главы МИД России с коллегами из Армении и Азербайджана
|Ардшинбанк полностью модернизировал свои отделения в Раздане и Дилижане.
|Национальный совет Словакии призвал незамедлительно освободить всех удерживаемых лиц и обеспечить доступ международных гуморганизаций в Арцах
|Правительство Армении заботит физическое здоровье госслужащих и их семей
|Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Заместители глав МИД стран ОДКБ указали императив запуска механизма взаимодействия в области биологической безопасности
|Американские конгрессмены требует США предоставить Армении и Арцаху более $100 млн в качестве помощи в 2022 финансовом году
|Эксперт: Свобода слова в Армении уповает на президента
|Тюрколог: Отношения с Турцией без отказа Армении от международного признания геноцида невозможны
|Глава "Просвещенной Армении" предложил присвоить Коммандосу звание Национального Героя Армении
|В пункт приема граждан РМК в Нагорном Карабахе обратились более 3,5 тыс. человек
|Армения установит с Ираком безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов
|Уже официально: Айк Чобанян возглавит министерство высокотехнологичной промышленности
|Внеочередное заседание парламента Армении стартовало с минуты молчания в память о Коммандосе
|Тьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличены
|ГСЧС Арцаха: Общее число останков, обнаруженных в ходе поисковых работ достигло 1526
|В Армении сохраняются высокие темпы заражения коронавирусом
|Мнение: Турция и Азербайджан при вмешательстве третьих стран делают все возможное для уменьшения российского фактора в регионе
|В Управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры Армении за 4 месяца деятельности поступил 201 материал
|Армения среди участников международного форума «Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа»
|РУСАЛ за 10 лет направил более 1 млрд долларов в экологические проекты
|Читать больше
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