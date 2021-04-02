Пятница, 2 Апреля 2021 14:20

АрмИнфо.Генеральный прокурор РА Артур Давтян 01.04.2021 обратился в Конституционный суд по уголовному делу в отношении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, заявлением, оспаривается ч.1 и ч.4 ст. 35 УК РА, ч.3 ст. 309-1 УК РА, а также взаимосвязанные с ними положения ч.5 ст. 35 УК РА и ч.2 ст. 366 УК РА. Соответствие ч.1 ст. 61, ч.1. ст. 63, ст. 75, п.3 ч.2 ст. 176 Конституции РА в той мере, в какой сразу после наступления обстоятельства, исключающего производство по делу в связи с юридическая квалификация конкретного действия обвиняемого, влечет за собой обязанность прокурора (обвинителя) снять обвинение, а суд - прекратить уголовное преследование, не позволяя обвиняемому и переквалифицировать его действие в случае, когда он содержит другие признаки деяния, не разрешенного Уголовным кодексом РА и признаки такого деяния, обстоятельства которого исключены в производстве. В генпрокуратуре убеждены, что таким образом, они не гарантируют права жертвы на судебную защиту; справедливое судебное разбирательство; не предусматривают организационных структур и процедур, необходимых для эффективного осуществления этих основных прав; лишают защиту обвинения как системы обеспечения этих прав, приводя к нарушению его процессуальных интересов.

Детально описав замечания по каждому из вышеуказанных статей, в Генпрокуратуре выразили убеждение, что только после решения Конституционного Суда по поставленному вопросу можно будет занять законную процессуальную позицию относительно дальнейшей судьбы уголовного преследования фигурантов данного уголовного дела.

Конституционный суд (КС) на своем официальном сайте 29 марта опубликовал полный текст решения, вынесенное 26 марта по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна. В частности, КС признал противоречащей Конституции и недействительной статью о свержении конституционного строя, инкриминируемую Роберту Кочаряну и двум его бывшим подчиненным, обвиняемым по делу <1 марта>. Председатель Конституционного суда Арман Диланян зачитал только заключительную часть решения.

В своем 42-страничном решении Высокий суд пришел к выводу, что статья

300.1 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы, противоречит статьям 78 и 79 Конституции РА. Эти статьи касаются принципов соразмерности и определенности законов.

КС в своем решении отмечает: <Никто не может быть осужден за такое действие или бездействие, которое в момент совершения не являлось преступлением. Не может быть назначено более суровое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения преступления>.

В 2008 году, когда в Армении произошли послевыборные столкновения между участниками массовых протестов и силовиками и 10 человек были убиты в центре Еревана, в Уголовном кодексе не было статьи 300.1 о свержении конституционного строя. Конституционный суд также отмечает, что, согласно статье 73 Конституции, <во-первых, законы и другие правовые акты, ухудшающие правовой статус лица, не имеют обратной силы. А во-вторых, законы и другие правовые акты, улучшающие правовой статус лица, имеют обратную силу, если это предусмотрено этими актами>.

Защита Кочаряна после публикации вердикта требует прекратить незаконное уголовное преследование своего подзащитного. Этот вопрос рассматривается на сегодняшнем заседании суда по делу Кочаряна и других.