Пятница, 2 Апреля 2021 14:00

АрмИнфо.Посольство Туркменистана в Республике Армения при содействии МИД Армении, Мэрии города Еревана и Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна со 2 по 16 апреля 2021 года проводит фотовыставку «Туркменистан – Родина мира и доверия», посвященной юбилейным датам – 25-летию Нейтралитета и 30-летию Независимости Туркменистана.

Экспозиция ярких фото рисунков, наглядно демонстрирующих историю туркменского народа, его богатейшую самобытную культуру и многовековые традиции, архитектурные символы столицы Ашхабада, природные ландшафты, а также грандиозные достижения эпохи независимости будет доступна для горожан и гостей столицы на протяжении двух недель – до 16 апреля 2021 года в станции метро «Баграмян» г. Еревана.

Символично, что нынешний год является юбилейным также для города Ашгабада - беломраморная столица Туркменистана, которая является городом-партнером Еревана, справляет свое 140-летие и Ереванского метрополитена, которому в текущем году исполняется 40 лет.

Также хочется отметить, что название фотовыставки «Туркменистан – Родина мира и доверия» избрано не случайно, так как 2021 год Организацией Объеденных Наций был объявлен «Годом мира и доверия», а инициатором данной резолюции выступил Туркменистан, к которой в качестве соавтора присоединилась также Армения.