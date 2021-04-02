Пятница, 2 Апреля 2021 13:17

АрмИнфо.Глава МИД Армении Ара Айвазян принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в узком формате, которое в эти минуты проходит в Москве. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Отметим, что согласно официальному сообщению пресс-службы Содружества, 2 апреля 2021 года в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств под председательством Республики Беларусь. Впервые с октября 2019 года встреча пройдет в очном формате.

Планируется, что министры иностранных дел обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, обсудят ход выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ и реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества в 2020 году.

Кроме того, министры предварительно согласуют документы, которые будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ. Это, прежде всего, проект Обращения глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Два документа, проекты которых вносятся на согласование СМИД, в последующем будут направлены на рассмотрение Совета глав правительств. Они касаются сотрудничества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и создания базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

Ожидается, что на заседании будут утверждены среднесрочные планы мероприятий по реализации действующих в Содружестве стратегий - развития сотрудничества в области физической культуры и спорта, международного молодежного сотрудничества, а также в области туризма.