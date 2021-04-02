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 Пятница, 2 Апреля 2021 13:14
Марианна Мкртчян

Артак Давтян о применении "Искандеров": Информация не подлежит публикации

Артак Давтян о применении "Искандеров": Информация не подлежит публикации

АрмИнфо.Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян отказался отвечать на вопрос  о том, были ли применены ОТРК "Искандер" в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта.

Так, 2 апреля в военном пантеоне "Эраблур" в беседе с журналистами отвечая на соответствующий вопрос, он в частности сказал: "Без комментариев. Не могу ничего сказать, не подлежит публикации".

Меж тем, пока армянская сторона отказывается от комментариев, азербайджанская стала яро продвигать утверждение, что комплексы всё же были применены.

Так, азербайджанские СМИ сегодня начали тиражировать кадры якобы остатков ракет, обнаруженных под Шуши.  Начальник оперативного штаба Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмаилов сообщил, что мол 15 марта в двух разных частях Шуши на расстоянии примерно 780 метров друг от друга были обнаружены остатки двух взорвавшихся ракет. "Во время осмотра ракеты по коду 9М723 было установлено, что это "Искандер". Длина ракеты 7,2 метра, диаметр - 920 мм.  Ракета полностью взорвана и состояла из двух частей. На указанной территории продолжаются оперативно-розыскные мероприятия", - заверил он.

Эти утверждения Баку, напрямую противоречат заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он сделал на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ 26 февраля.  Тогда Алиев сообщил, что Азербайджан не зафиксировал использование Арменией российских ракетных комплексов "Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Поводом для этого заявления Алиева стали, высказывания сделанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном  в феврале текущего года в одном из своих интервью.  Тогда он заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". Это заявление вызвало широкий международный резонанс, а российская сторона подвергла резкой критики армянского премьера, обвинив его в некомпетентности.

Эти утверждения Азербайджана вызывают множество вопросов, в том числе и, почему вдруг в Баку сейчас стали спекулировать на эту тему. Ни для кого не секрет, что если бы комплексы действительно были применены во время войны, Баку бы уже на всех площадках трубил бы об этом, призывая привлечь Армению к ответственности.

Заметим, что факт применения "Искандеров" опровергли и в Минобороны РФ. Тогда, в российском оборонном ведомстве заверили, что Армения не применяла в конфликте в Нагорном Карабахе оперативно-тактические комплексы "Искандер"."По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - сообщили в Минобороны РФ, предположив, что, судя по всему, Пашиняна "ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию".

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет:  баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ.  Армения получила комплексы в рамках оборонного кредита, предоставленного Москвой Еревану. 


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