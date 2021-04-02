Пятница, 2 Апреля 2021 12:32

АрмИнфо.Армения примет эстафету акции "Сад памяти".

Так, согласно сообщению пресс-службы посольства России в РА, в субботу, третьего апреля, в 11.00 в Парке Победы (Аллея Пограничников) в Ереване, Армения примет эстафету акции "Сад памяти". Акция стартовала 18 марта на юге России, а 28 марта вышла на международный уровень - к ней присоединилась Киргизия, которая передала эстафету Армении.

Цель акции - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, создаются зелёные памятники нашим героям. Впервые акция прошла год назад. К ней присоединились свыше 50 стран. В Армении в связи с пандемией её поддерживали в школах, силами молодёжных организаций и в частном порядке, в формате #СадПамятиДома (местные жители высаживали деревья у себя дома, регистрируясь на официальном сайте акции и выкладывая фото в социальных сетях с хештегом) Третьего апреля в Парке Победы г. Ереван высадят 100 берёз и рябин. В мероприятии примут участие депутаты Парламента, представители мэрии Еревана, посол России в Армении, представители РЦНК и общественные организации.

Среди гостей ожидается и Анна Степанян - родственница легендарного лётчика штурмовой авиации, дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна. После, вслед за Ереваном к акции присоединятся и другие регионы Армении.