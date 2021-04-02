Пятница, 2 Апреля 2021 11:10

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 4 830 тестов на коронавирус, из коих выявили 1 116 случаев заражения (23,1%). Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, число выздоровевших за прошедший день составило - 864, скончавшихся - 19 .

Фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получает 15 851 пациент.

Согласно источнику, в целом в Армении болезнь подтвердилась у 194 852 граждан, что составляет 22,5% из общего числа сдавших тест на коронавирус, при этом выздоровело - 174 545 человек (89,6%), количество летальных исходов составило 3 552 (1,8%).