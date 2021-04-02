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 Пятница, 2 Апреля 2021 11:09
Марианна Мкртчян

Степанакерт: Международное сообщество должно дать решительную оценку агрессивной политике Азербайджана

Степанакерт: Международное сообщество должно дать решительную оценку агрессивной политике Азербайджана

АрмИнфо. В апреле 2016 года, нарушив Соглашение о полном прекращении огня и военных действий 1994 года и используя весь свой арсенала наступательного оружия, Азербайджан начал широкомасштабное наступление на Республику Арцах, нанеся удары как по позициям Армии Обороны, так и по гражданской инфраструктуре и приграничным населенным пунктам. Об этмо говорится в заявлении МИД Арцаха.

Во внешнеполитическом ведомстве НКР констатировал, что в ходе апрельской войны Азербайджан совершил множество военных преступлений и преступлений против человечности, в частности, были зафиксированы многочисленные случаи жестоких убийств, пыток, нечеловеческого обращения с армянскими военнопленными и мирными гражданами.

"То факт, что военные преступления Азербайджана не были осуждены международным сообществом, послужил причиной еще большего усиления в последующие годы милитиаристких устремлений Азербайджана, кульминацией которых стала новая широкомасштабная военная агрессия, развязанная против Арцаха 27 сентября 2020г.  при поддержке Турции и с привлечением международных террористов.

Международное сообщество должно дать решительную оценку продолжающейся по сей день агрессивной политике Азербайджана, проявлениям крайнего  неуважения норм международного права и попыткам отказаться от переговоров по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

Консолидированность армянского народа и подвиги наших героев, проявленные  в ходе апрельской войны, навсегда будут вписаны в летопись нашей истории и останутся в памяти  поколений", - подытожили в МИД НКР.

Напомним, что в ночь на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Азербайджана совершили широкомасштабную военную агрессии в отношении Арцаха. Война сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня от мая 1994 года. Во время боевых действий со 2 по 5 апреля отлично проявили себя все армянские воинские части, включая артиллеристов, танкистов и противотанковые подразделения.

В ходе интенсивных боев отряды Армии обороны Арцаха уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 ("Град"), 4 БМП и 1 инженерную установку.

Во время боевых действий на линии соприкосновения армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько - скончались позднее в госпиталях.

Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене в том же году, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем, аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.  


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