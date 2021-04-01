Четверг, 1 Апреля 2021 20:44

АрмИнфо. "На полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ министр иностранных дел Армении Ара Айвазян с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, обоюдно была отмечена важность укрепления межгосударственных отношений, имеющих хорошие традиции взаимодействия, и принятия шагов, направленных на выявление существующего потенциала. В этом контексте была особо подчеркнута важность проведения консультаций между МИД двух стран и готовность придать им регулярный характер.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества были отмечены торговоэкономическая, научно- техническая, культурно-гуманитарная сферы.

Стороны высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в рамках международных структур. Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов повестки СНГ. На встрече был затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки. Была подчеркнута важность сохранения важных для двух народов исторических памятников и культурного наследия.