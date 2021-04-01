Четверг, 1 Апреля 2021 20:43

АрмИнфо. В Москве "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна.

Как сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства РФ, стороны обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено актуальным вопросам гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-армянского сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях, подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Рассмотрены отдельные темы международной повестки дня, представляющие

взаимный интерес.