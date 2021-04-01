Четверг, 1 Апреля 2021 20:35

АрмИнфо.1 апреля "на полях" СМИД СНГ в Москве состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

Как сообщает официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне, а также подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое будет отмечаться в 2022 году.

Затронут ряд тем международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.