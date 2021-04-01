Четверг, 1 Апреля 2021 19:54

АрмИнфо.Армения идет на внеочередные выборы с новым Избирательным кодексом. Поправки в документ были одобрены на внеочередном заседании Национального Собрания РА 1 апреля во втором и окончательном чтении.

Законодательную инициативу власти единогласно поддержали 82 депутата. Таким образом, Армения откажется от "рейтинговой" избирательной системы (избрание кандидатов в депутаты по территориальным спискам).

Партия "Процветающая Армения" бойкотировала и обсуждение, и сам процесс голосования. Сегодня ранее на внеочередном заседании НС лидер фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что Избирательный кодекс принимается без участия оппозиционных сил, и "легитимность выборов ставится под сомнение".

Напомним, что еще в июне 2018 года Никол Пашинян постановил сформировать комиссию по реформированию избирательного законодательства. Согласно проекту нового ИК, предложенному правительством Пашиняна, снижен проходной барьер. Чтобы попасть в парламент, партиям достаточно набрать 4 процента голосов вместо пяти, как было, а политическим блокам - шесть вместо семи. Кроме того, стал меньше избирательный залог - вместо прежних 10 млн драмов политическим силам нужно внести 7,5 млн. Предполагается также увеличить число женщин-депутатов в парламенте и довести его до 30 процентов. Также предполагается увеличить минимальное количество политических сил в Национальном собрании с трех до четырех.

. Напомним, что 20 июня с.г. планируется проведение внеочередных парламентских выборов.