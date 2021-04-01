Четверг, 1 Апреля 2021 19:08

АрмИнфо. Активы трех фондов накопительной пенсии под управлением Amundi-ACBA Asset Management в первой половине марта превысили 200 млрд драмов. Около 44 миллиардов этих средств были получены в результате управления активами, а около 157 миллиардов - это накопительные отчисления.

ЗАО «Амунди-АКБА Эссет Менеджмент» было основано АКБА Банком и французской компанией «Амунди» - ведущей европейской компанией по управлению активами. Amundi-ACBA Asset Management - один из двух управляющих фондами накопительных пенсий в Армении.