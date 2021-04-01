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АрмИнфо. Активы трех фондов накопительной пенсии под управлением Amundi-ACBA Asset Management в первой половине марта превысили 200 млрд драмов. Около 44 миллиардов этих средств были получены в результате управления активами, а около 157 миллиардов - это накопительные отчисления.
ЗАО «Амунди-АКБА Эссет Менеджмент» было основано АКБА Банком и французской компанией «Амунди» - ведущей европейской компанией по управлению активами. Amundi-ACBA Asset Management - один из двух управляющих фондами накопительных пенсий в Армении.
|Главы МИД Армении и Туркменистана отметили важность укрепления межгосударственных отношений
|Лавров и Айвазян уделили особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей в регионе
|Состоялся телефонный разговор начальников Генштабов ВС РФ и РА
|Лавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении
|Парламентские выборы в Армении пройдут исключительно по пропорциональной системе
|Более 200 млрд драмов. Еще одно достижение «Амунди-ACBA Asset Management»
|В Ереване прошла встреча вице-премьеров Армении и России
|Захарова: Подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО в регион
|В Москве проходит встреча глав МИД Армении и Туркменистана
|Аркадий Тер-Тадевосян будет похоронен на семейном кладбище в Давиташене
|Эдмон Марукян: С внедрением пропорциональной избирательной системы депутаты перестанут быть подотчетны народу
|Алиев выразил удовлетворение результатами деятельности Трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций
|Захарова: Сегодня состоятся раздельные встречи главы МИД России с коллегами из Армении и Азербайджана
|Ардшинбанк полностью модернизировал свои отделения в Раздане и Дилижане.
|Национальный совет Словакии призвал незамедлительно освободить всех удерживаемых лиц и обеспечить доступ международных гуморганизаций в Арцах
|Правительство Армении заботит физическое здоровье госслужащих и их семей
|Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Заместители глав МИД стран ОДКБ указали императив запуска механизма взаимодействия в области биологической безопасности
|Американские конгрессмены требует США предоставить Армении и Арцаху более $100 млн в качестве помощи в 2022 финансовом году
|Эксперт: Свобода слова в Армении уповает на президента
|Тюрколог: Отношения с Турцией без отказа Армении от международного признания геноцида невозможны
|Глава "Просвещенной Армении" предложил присвоить Коммандосу звание Национального Героя Армении
|В пункт приема граждан РМК в Нагорном Карабахе обратились более 3,5 тыс. человек
|Армения установит с Ираком безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов
|Уже официально: Айк Чобанян возглавит министерство высокотехнологичной промышленности
|Внеочередное заседание парламента Армении стартовало с минуты молчания в память о Коммандосе
|Тьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличены
|ГСЧС Арцаха: Общее число останков, обнаруженных в ходе поисковых работ достигло 1526
|В Армении сохраняются высокие темпы заражения коронавирусом
|Мнение: Турция и Азербайджан при вмешательстве третьих стран делают все возможное для уменьшения российского фактора в регионе
|В Управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генпрокуратуры Армении за 4 месяца деятельности поступил 201 материал
|Армения среди участников международного форума «Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа»
|РУСАЛ за 10 лет направил более 1 млрд долларов в экологические проекты
|Эрдоган собрался в оккупированный Шуши
|Праздник Материнства и Красоты ознаменуется перезапуском столичных фонтанов
|Сурен Папикян возглавит предвыборный штаб правящей партии <Мой шаг>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Министр высокотехнологической промышленности Армении подал в отставку
|Армения скоро получит первые 15 тыс. доз российской вакцины Спутник V. Вопрос о совместном его производстве находится за семью печатями
|Скончался легендарный командир операции "Свадьба в горах"
|Состоялась встреча сопредседателей Mежправительственной Туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
|Семь пятниц на неделе: Теперь Азербайджан заявляет об использовании "Искандеров" под Шуши
|Арман Татоян возглавил рейтинг политических деятелей Армении - опрос
|Вице-спикер: Карвачар - всегда был и будет армянским, вне зависимости от того, под чьим контролем он сейчас находится
|Причины в фактическом срыве участия Армении в военно-технической выставке в Абу-Даби - некомпетентность чиновников
|Генпрокуратура РА: 39 лицам предъявлены обвинения в контрабанде оружия из Арцаха во время войны, 5 получили реальные сроки
|В СНБ Армении очередные новые назначения
|В Армении число заразившихся коронавирусом за сутки вновь перешагнуло отметку в 1 тыс. случаев
|В ежегодном докладе Госдепа США о соблюдении прав человека 2020 года указывается бесчеловечное обращение азербайджанских военных с армянами
|Тюрколог: Армения оказалась под угрозой "мягкого" захвата Турцией
|Политик: Отставка Пашиняна должна предполагать решение проблем, а не являться самоцелью
|МЧС Армении: На Верхнем Ларсе порядка 490 большегрузов ожидают очереди для проезда
|Новоназначенный посол Великобритании уже в Ереване
|Президент Армении: Прежде чем говорить о нормализации отношений с Баку, нужно решить ряд болезненных вопросов
|Америабанк удостоился награды <Превосходство качества 2020> от Райффайзен Банк Интернешнл
|Президент Армении: Конституция Армении абсолютно не сбалансирована
|Под председательством Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности Армении
|Армен Саркисян: Для Армении отношения с Россией являются константой
|Путин наградил Рубена Маркарьяна Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
|Отказ от поездки на территории, перешедшие под контроль Азербайджана стали поводом для критики посла Германии в Баку
|Читать больше
|Тьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличены
|Политик: Отставка Пашиняна должна предполагать решение проблем, а не являться самоцелью
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