Четверг, 1 Апреля 2021 18:56

АрмИнфо. В Ереване прошла встреча вице- премьеров Армении и России Мгера Григоряна и Алексея Оверчука.

Как сообщает офис армянского вице-премьера, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся гуманитарного содействия жителей Арцаха, а также перспективы углубления сотрудничества между странами по линии экономики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктур и здравоохранения.

Стороны коснулись также вопросов деятельности экспертной группы и трехсторонней рабочей группы, функционирующей под сопредседательством вице- премьеров.