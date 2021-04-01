Четверг, 1 Апреля 2021 18:54

АрмИнфо.Москва выступает за бережное отношение к объектам культурного и религиозного значения в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах. Это наша принципиальная позиция. Об этом 1 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так, на уточнение болгарского журналиста, может ли российская сторона вновь привлечь внимание сопредседателей Минской группы ОБСЕ и экспертов ЮНЕСКО на уничтожение армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, особенно на фоне последних сообщений об актах вандализма в отношении двух армянских церквей - в Шуши и в Мехакаване, и есть ли механизмы для привлечения к ответственности азербайджанских военных, ответственных за эти акты Захарова, в частности сказала: <Наша принципиальная позиция - мы выступаем за бережное отношение к объектам культурного, религиозного значения в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районов. Мы подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО в регион. По каждому конкретному случаю мы также поддерживаем контакты со сторонами>.

Напомним, что 25 марта 2021 года BBC News сообщил о разрушении азербайджанскими военными армянской церкви Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил), которая после завершения боевых действий была в сохранности.

Ранее, стало известно о разрушении церкви Канач жам в оккупированном азербайджанцами Шуши.

Заметим, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона.

В декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха оказавшихся подконтролен Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.