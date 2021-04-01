Четверг, 1 Апреля 2021 18:52

АрмИнфо. Глава МИД Армении Ара Айвазян прибыл в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

При этом она проинформировала, что сейчас проходит встреча Ара Айвазяна с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.