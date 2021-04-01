Четверг, 1 Апреля 2021 18:23

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна создана комиссия по организации похорон Героя Карабаха, генерал-майора Вооруженных сил РА Аркадия Тер-Тадевосяна - легендарного Коммандоса, и утверждении ее состава. Председателем комиссии назначен министр обороны Вагаршак Арутюнян.

Как сообщает пресс-служба МО РА, панихида по Коммандосу состоится 2 апреля в 18:00 часов в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. 3 апреля в 11:00 в церкви Св. Ованеса в Конде состоится отпевание.

Аркадий Тер-Тадевосян будет похоронен на семейном кладбище в Давиташене. Такова была его воля. Похороны состоятся 3 апреля в 13:00.

Отметим, что 31 марта на 82-ом году из жизни ушел легендарный генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос). Он скончался от коронавируса. Коммандос родился 22 мая 1939. После учебы в Бакинском общевойсковом командном училище, а затем ленинградской военной академии транспорта и тыла служил в Афганистане, Германии, Чехословакии, Белоруссии и с 1987 года - в Армении.

С 1988 - принимал активное участие в обучении ополченцев. В 1990 - стал членом добровольческого отряда "Сасунци Давид". Отряд защищал приграничные армянские села, которые подвергались постоянным нападениям и обстрелам со стороны азербайджанских боевиков.

6 мая 1991 - назначен начальником отдела вневойсковой подготовки Комитета обороны - первого государственного военного ведомства при правительстве РА, в сложных политических условиях проводит целевую работу в учебных заведениях республики, в бывшем ДОСААФ и других организациях, изучает опыт государств, обретших независимость в деле строительства вооруженных сил.

13 июля 1991 - полковник Тер-Тадевосян и подполковник Феликс Гзоглян направились в Арцах, где занимались обучением ополченцев.

В Афганистане его прозвали "Горный Лис" признавая его мастерство в горной войне. В Арцахе за особую методику спецподготовки его прозвали "Коммандос".

В 1992 - Аркадий Тер-Тадевосян разработал и провел блестящую операцию по освобождению Шуши (8-9 мая). Разработанный Аркадием Тер-Тадевосяном в обстановке строжайшей секретности план штурма крепости Шуши (кодовое название операции "Свадьба в горах") стал венцом его военной биографии и первым крупномасштабным действием, осуществленным под руководством единого Штаба обороны Нагорно- Карабахской Республики. 9 мая 1992 г. армянские воинские части, к изумлению державшего высоту врага (Хаттаб позже признается в этом в своих интервью), овладели главной цитаделью противника в Нагорном Карабахе. Именно с высот Шуши и велся постоянный обстрел столицы НКР

- Степанакерта. Благодаря командирскому таланту Аркадия Тер-Тадевосяна и потенциалу Армии обороны Арцаха и Главного штаба ССА Шушинскую операцию удалось выполнить с минимальными потерями. 25 мая 1992 - ему присвоили звание генерал-майора.

Аркадий Тер-Тадевосян внес неоценимый вклад в создание Армии Обороны НКР. Свои знания и богатый опыт он продолжал использовать на должности начальника управления по воспитанию кадров Министерства обороны, помощника министра, а с 2002 года - в бывшем ДОСААФ. Награжден орденом "Боевой Крест" I степени, орденом Красного Знамени, орденом "Знак Почета", почетный гражданин Еревана (1998), "Герой Арцаха" (2009, за исключительные заслуги перед Отечеством).