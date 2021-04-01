Четверг, 1 Апреля 2021 18:23

АрмИнфо.Меняя избирательную систему с рейтинговой на пропорциональную, власть, таким образом, закрывает политический цикл, не давая возможности участия в политических процессах новым силам. Подобное мнение в ходе брифинга журналистам 1 апреля озвучил лидер партии <Лусавор Айпстан> (Просвещенная Армения) Эдмон Марукян.

Он пояснил, что в рамках рейтинговой системы народ выбирает премьера, который в свою очередь назначит депутатов, в том числе среди своих друзей, знакомых, журналистов, с которыми работал и т.д. <В контексте конституционного права, мы должны были выбрать парламент, который выберет премьера, а они же сделали наоборот. Зачем они так поступают? Чтобы завтра, когда сдадут Степанакерт, ни один человек не вышел бы из их фракции>, - сказал парламентарий.

В этой связи Марукян напомнил, что после сдачи Шуши ряды фракции <Мой шаг> покинули 5 депутатов, которые были избраны по рейтинговой системе. Подобный их шаг, по словам Марукяна, был обусловлен тем, что последние не могли вынести тот груз ответственности, который имели перед своим электоратом.

На вопрос журналистов есть ли опасения касаемо недобора голосов у <Просвещенной Армении>, ее лидер отметил, что все проводимые опросы свидетельствуют о том, что с подобным партия не столкнется. При этом он подчеркнул, что поводом для беспокойства является только то, что с

пропорциональной избирательной системой депутаты не будут подотчетны народу, а только тому, кто их назначил.

При этом он заявил, что исключает формирования коалиций с Николом Пашиняном или Робертом Кочаряном. <Нашей стране нужно согласие. В противном случае мы не сможем восстановить армию, решить ряд проблем, связанных, в том числе с беженцами, инвалидами и др.>, - сказал депутат.

Говоря о предвыборном штабе <Просвещенной Армении>, Марукян заметил, что он еще не сформирован. Однако, по большому счету, как далее отметил парламентарий, все будет проходить так, как имело место быть во время предыдущих выборов. При этом он сообщил, что, скорее всего, предвыборный штаб <Просвещенной Армении> возглавит Давид Хажакян

Отметим, что Давид Хажакян является единственным представителем партии <Просвещённая Армения> в Совете старейшин мэрии Еревана.

Накануне глава аппарата премьер-министра Арсен Торосян сообщил, что предвыборный штаб партии <Мой шаг> возглавит министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Напомним так же, что 24 марта, отвечая на вопросы парламентариев, с трибуны Национального Собрания Армении премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что после обсуждений с парламентскими и внепарламентскими силами, представителями политического общества, и принимая во внимание, ранее взятые обязательства, принято решение внести изменения в Избирательный кодекс Армении и провести выборы по пропорциональной избирательной системе.