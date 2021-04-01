Четверг, 1 Апреля 2021 18:22

АрмИнфо. В четверг 1 апреля глава государства принял вице-премьера России Алексея Оверчука, решающего вопросы реализации договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией по восстановлению коммуникаций и регионального сотрудничества после заключения перемирия.

Как сообщает Turan со ссылкой на пресс-службу президента АР, Алиев сказал, что работа в рамках Трехсторонней межправительственной комиссии идет успешно, "идут очень интенсивные консультации".

"Рад, что подтверждается верность принятого решения и самое главное, что уже есть конкретный результат", - сказал Алиев, не уточнив, что имеет ввиду.

Далее Алиев сказал, что стороны провели пять встреч и "есть тема для обсуждений, эта тема важна для экономической выгоды, регионального сотрудничества, безопасности и укрепления мира. Пост конфликтная ситуация развивается в позитивном направлении, риски эскалации минимальны", отметил он.

В свою очередь, Оверчук сказал, что Трехсторонняя комиссия провела пять очных и видео встреч. В работе есть определенный прогресс, и работа продолжается в тесном контакте. "Между сторонами налажены очень хорошие связи", - отметил Оверчук.

Отметим, что 11 января в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа занимается вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ.