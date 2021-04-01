Четверг, 1 Апреля 2021 16:24

АрмИнфо.С 31 марта жители Раздана и Дилижана будут обслуживаться в обновленных, современных отделениях Ардшинбанка. Главное в отделениях - не ремонт, а новые комфортные условия обслуживания клиентов, круглосуточная секция самообслуживания.

Основная концепция - чтобы все банковские услуги были доступны бизнесу региона и даже жителям самых отдаленных регионов. На торжественном открытии обновленных филиалов присутствовали руководители, официальные лица и клиенты банка.

В своем приветственном слове Губернатор Тавуша Айк Чобанян особо отметил, что в Тавушской области есть большие возможности для развития бизнеса, которому нужны современные банковские инструменты и технологии. «У нас есть возможность для крупных инвестиционных проектов, у нас есть потенциал, и поэтому сотрудничество между бизнесом и банком очень важно. Мы рассматриваем инвестиции Ардшинбанка в развитие сети не только как улучшение качества предоставляемых услуг, но и как внедрение нового контента возможностей, направленного на региональное развитие, особенно для бизнеса.

Обновленные филиалы будут работать в Раздане, ул. Спандаряна 5/1 (понедельник - пятница 09: 15-16: 45), в Дилижане, ул. 60 Мясникян (понедельник - пятница 09: 15-16: 45).

Заместитель директора по розничному бизнесу - руководитель департамента Ардшинбанка Арсен Тамазян поблагодарил клиентов филиалов Раздан и Дилижан за сотрудничество, доверие и лояльность. «Мы стараемся сделать все, чтобы каждый наш клиент, независимо от того, в каком регионе он находился, получил быстрое качественное обслуживание. Мы уже открываем 54-й и 55-й филиалы из 60 филиалов в рамках масштабной программы модернизации филиальной сети », - подчеркнул специалист.

Филиальная сеть Ардшинбанка - одна из крупнейших филиальных сетей в Армении. Сегодня банк имеет 60 действующих филиалов в Ереване и во всех регионах Армении.