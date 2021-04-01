Четверг, 1 Апреля 2021 15:37

АрмИнфо. Впредь госслужащие и лица, занимающие госдолжности, а также члены их семей, в рамках предоставляемого государством соцпакета смогут не только бесплатно отдыхать и лечиться, но и воспользоваться спортзалами и вести здоровый образ жизни.

1 апреля правительство РА внесло изменения в закон "Об оплате труда госслужащих и лиц, занимающих госдолжности". В результате, правительство расширило перечень услуг, которыми ранее пользовались бенефициары социального пакета.

Как говорится в справке-обосновании к документу, средства соцпакета помимо действующих направлений - приобретение минимального пакета медуслуг по страхованию здоровья бенефициара и члена его семьи, оплату отдыха в Армении и в Арцахе, погашение ежемесячной платы по ипотечному кредиту и платы за обучение, будут также покрывать расходы за пользование услугами спортивно- оздоровительных и спортивных комплексов, бассейнов и других спортивных организаций, а также погашение студенческих кредитов по государственной субсидии "в целях физической закалки и здорового образа жизни".