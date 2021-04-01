Четверг, 1 Апреля 2021 15:25

АрмИнфо.В Москве прошли консультации заместителей министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Организации.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, обсужден ход подготовки к предстоящему в мае с.г. в Душанбе заседанию Совета министров иностранных дел ОДКБ. Российской стороной акцентирована востребованность выступлений государств-членов ОДКБ с совместными заявлениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности, а также совместных шагов в сфере информационной работы и популяризации деятельности ОДКБ, необходимость скорейшего запуска в формате ОДКБ механизма взаимодействия в области биологической безопасности.

Отдельное внимание было уделено вопросу о налаживании сотрудничества ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями, в том числе в рамках предоставления статусов наблюдателя и партнера Организации. В мероприятии принял участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.